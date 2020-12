Quartiers Cafés  : En 2021, le Groupe SOS et Coca-Cola soutiendront 50 commerces dans les quartiers prioritaires

Accueil > Ailleurs > Société > Quartiers Cafés : En 2021, le Groupe SOS et Coca-Cola soutiendront 50 (...)

Sélectionnés par un jury composé d’associations intervenant en quartiers prioritaires, de représentants des commerçants et de membres du Groupe SOS et de Coca-Cola, les 50 lauréats de l’opération Quartiers Cafés viennent d’être annoncés. Ancrés dans les quartiers prioritaires partout en France métropolitaine, les projets ont été sélectionnés sur leur capacité à favoriser le lien social et apporter des services aux habitant.e.s – y compris durant la crise sanitaire. Un soutien de 600 000 euros apporté par Coca-Cola leur permettra de déployer leur initiative, d’investir et de bénéficier d’un accompagnement sur mesure de plusieurs mois.

© toile du peintre CAM

Lancé le 10 septembre 2020 par le Groupe SOS et Coca-Cola, l’appel à candidatures Quartiers Cafés vise à soutenir des commerces de proximité en quartiers prioritaires présentant une initiative qui crée du lien social. Près de 90 petits commerçants, épiciers, restaurateurs… ont répondu à cet appel à candidatures. Alors que la crise sanitaire et sociale a généré et exacerbé les difficultés des commerces de proximité, il apparaît essentiel que des grands groupes s’allient pour trouver des solutions et des formes de soutien, à l’image de l’initiative Quartiers Cafés. Portés par des cafés, épiceries, boulangeries, restaurants ou des tiers-lieux, tous les projets retenus réunissent une caractéristique commune : situés dans un quartier prioritaire ou à proximité, ils favorisent le lien social et/ou donnent accès à des services essentiels aux habitant.e.s de ces territoires, éprouvant plus qu’ailleurs un cumul de difficultés socio-économiques.

Le commerce de proximité est vecteur de lien social

Une action indispensable et reconnue par les Français, dont 87% d’entre eux estiment que le commerce de proximité est « vecteur de lien social » et « symbolise le vivre ensemble ». Certains commerces fournissent l’accès à des ordinateurs pour ceux qui n’en n’ont pas ; d’autres favorisent les « repas suspendus », où un client peut payer pour un autre qui n’en n’a pas les moyens. Ils mettent en place des jardins partagés pour rendre les produits frais accessibles à tous ; ou proposent des produits de première nécessité à 10 % du prix réel. Certains ont des partenariats avec des Ehpad et d’autres organisent des ateliers parents-enfants – autant d’activités pour créer du lien social dans un même quartier, entre personnes d’âges, de cultures et de genres différents… Leurs initiatives, conviviales et favorisant l’innovation sociale, répondent à différents enjeux : la solidarité, l’autonomie et l’emploi ; la culture, les loisirs et le sport ; la transition écologique ; l’inclusion numérique ; la citoyenneté et la participation. Les 50 commerces sélectionnés par le jury recevront des bons d’achat allant de 3 000 à 10 000 euros afin d’acquérir le matériel dont ils ont besoin. 30 de ces commerces bénéficieront en outre d’un accompagnement sur-mesure, réalisé par les équipes de GroupE SOS Action Territoriale et Groupe SOS PULSE, pendant 6 à 10 mois afin de développer leur projet.

La rédaction