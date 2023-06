Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Réforme des retraites. Manif#14 : le final ?

(Photo Joël Barcy)

(Photo Joël Barcy)

« On fait ce qui nous semble juste »

Ils étaient combien à manifester ce 6 juin ? 50 000 selon les syndicats, 4 000 pour la préfecture de police. Dans tous les cas la mobilisation est moindre. Et tous les sentiments se retrouvent chez les manifestants. Cette militante avoue : « J’en ai marre. Mais il faut le faire ». En revanche cette manifestante ne cache pas être « toujours très motivée » et indique : « Je suis un peu dégoûtée de voir que le gouvernement ne nous écoute pas ». Toujours dans le cortège ce manifestant considère : « Il importe d’être là. Nous représentons la grande majorité des Français qui sont contre cette Loi », tandis que cette jeune femme ajoute : « On fait ce qui nous semble juste ».

« Un décret inverse peut sortir pour abroger cette réforme »

(Photo Joël Barcy)

(Photo Joël Barcy)

Alain Rai, CFDT, reconnaît : « C’est compliqué, les décrets sont sortis, l’application va se faire pour autant on continue ». Il précise : « Nous allons remettre la question du travail au cœur de la discussion, voir comment on peut améliorer les conditions de travail et celles de sortie du travail ». Il met en avant, pour le négociations à venir, l’importance de voir la syndicalisation reprendre.

Jessica Jadé, CGT rappelle pour sa part :« Le monde du travail est toujours contre la retraite à 64 ans. Alors nous allons mettre un point d’honneur à faire en sorte d’agir contre cette réforme jusqu’à son retrait. Sachant que les salariés sont toujours avec les syndicats comme le prouve le renforcement de nos organisations respectives ».

Franck Bergamini, FO indique : « Pour nous le combat continue contre cette réforme brutale et injuste. Certes, les décrets sont sortis mais un décret inverse peut sortir pour abroger cette réforme. Qu’est-ce qui peut conduire à cela ? Peut être un peu de jugeote et de peur du résultat des prochaines élections ».

Reportage Joël BARCY (vidéo) - Michel CAIRE (rédaction)

(Photo Joël Barcy)

(Photo Joël Barcy)

(Photo Joël Barcy)