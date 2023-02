Réforme des Retraites. Manifestation#5 : les syndicats misent sur la preuve par 7

Accueil > Aix Marseille > Société > Réforme des Retraites. Manifestation#5 : les syndicats misent sur la (...)

Ils étaient moins nombreux à battre le pavé ce 16 février à Marseille, 90 000 selon les syndicats, 7 000 selon la préfecture de police, mais la détermination est toujours bien présente. Pour les syndicats cette journée n’était qu’une étape avant le 7 mars. Sabine Guenette, professeur des écoles, Michel Boyer, boulanger retraité, Monique, retraitée, Valérie Gabriel, agent finances publiques, Richard Pélissier, agent d’exploitation Engie, Rosy, gilet jaune... sont dans le cortège. Tous expliquent que cette réforme est injuste.

réactions syndicales

Franck Bergamini, secrétaire général de l’UD FO 13 indique : « Nous nous attendions à ce qu’il y ait moins de monde compte tenu des vacances, du nombre de jours de grève qui peut peser sur certains. Et finalement, je trouve que dans ce contexte nous sommes encore nombreux dans la rue. Et les échos qui nous viennent de nos syndicats montrent que les salariés attendent le 7 mars pour monter d’un cran si le gouvernement n’a toujours pas entendu d’ici là l’opposition d’une très large majorité de la population ».

Virginie Akliouat insiste à son tour : « Nous sommes en pleine période de vacances. Mais l’opposition à cette réforme est toujours aussi grande. Les enseignants trouvent toujours cette réforme injuste qui ne fait qu’aggraver les conditions de départ à la retraite, surtout pour les femmes. Le gouvernement fait une nouvelle fois le choix de favoriser les plus aisés et de frapper les couches populaires ».

Pour Patrick Rossi, membre du bureau national de la CFDT du transport urbain : « Même si nous sommes moins nombreux cette manifestation est utile pour montrer que nous sommes toujours là. C’est une étape dans la préparation du 7 mars ».

Pour Sébastien Koch, secrétaire général du syndicat CGT EDF de Ponteau : « Même si nous sommes dans une période de vacances nous nous devons de maintenir la pression. Et lorsque l’on parle avec les salariés il n’est point question pour eux de lassitude. Ils attendent le 7, nous disent qu’il s’agira du débat de quelque chose et, inévitablement, on ira vers un durcissement du conflit si le gouvernement ne veut toujours pas entendre le refus de la population. »

Francis Hutin, CGC affirme que chez les cadres ce projet de loi ne passe toujours pas : « Le gouvernement nous ment. Cette réforme n’est pas nécessaire et il ferait bien d’entendre sa population qui, à 70%, ne veut pas de cette réforme. »

Reportage vidéo Joël BARCY - rédaction Michel CAIRE

Diaporama Joël Barcy

