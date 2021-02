Région Sud. 9 établissements sélectionnés dans le top 100 des meilleures cartes des vins de France

Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Région Sud. 9 établissements sélectionnés dans le top 100 des meilleures cartes (...)

Créé en 2017 par le magazine Terre de vins , le Tour des Cartes est un événement national qui récompense les restaurants proposant les meilleures cartes des vins. Bien plus qu’un simple trophée, le Tour des Cartes valorise toute une profession, celle de restaurateur. Parmi les 8 000 cartes de vins identifiées par Terre de vins, ce sont plus de 700 cartes qui ont été examinées par un jury d’experts et de professionnels, pour aboutir à une présélection de 100 établissements. 9 établissements de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été sélectionnés.

La carte des vins révèle l’âme d’un restaurant

La carte des vins d’un restaurant révèle sa personnalité, son style et affirme ses choix, bien au-delà d’une simple liste d’appellations et de crus. Pensée par le sommelier, en collaboration avec le chef, elle met en valeur des terroirs et des cépages. Une carte des vins inspire et fait voyager celui qui la lit, elle invite à la découverte et au dépaysement. C’est aussi tout cela que Le Tour des Cartes souhaite valoriser au travers de ces trophées.

Mettre à l’honneur les restaurateurs

Le Tour des Cartes prend un sens tout particulier en cette année et affirme son soutien à l’ensemble du secteur. Afin d’élire les plus belles cartes des vins, plusieurs critères ont été pris en compte, parmi lesquels : originalité et personnalité, prix/qualité, représentativité et diversité de l’offre, mais aussi lisibilité et rigueur de la carte, dynamisme et approche commerciale.

A l’issue de plusieurs semaines de travail à examiner chacune des cartes, le jury a procédé à un premier classement des 100 plus belles cartes des vins de France, pour chacune des 6 catégories suivantes : bars à vin, restaurants de chaîne nationale, brasseries, bistrots et restaurants bistronomiques, restaurants traditionnels, restaurants gastronomiques et restaurants gastronomiques de prestige.

Le jury de cette année est composé de partenaires et de lauréats des éditions précédentes :

Florence Barthès-Directeur général Pays d’Oc IGP.

Justine Colson-Responsable Trade du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux.

Serge Dubs-Meilleur Sommelier du Monde et Président du jury.

Julie Hoeffler-Manager Vins France Boissons.

Sylvie Tonnaire -Rédacteur en chef de Terre de vins.

Les anciens gagnants :

Morgane Baudaire. La Boucherie (lauréat Chaîne Nationale)Omar Barbosa - Le -Chapon Fin (lauréat Restaurants Gastronomiques)

Michel Hermet- Wine Bar - Le Cheval Blanc (lauréat Brasseries, bistrots et restaurants bistronomiques).

Mariella Kieny - Maison Kieny (lauréat Prix du Vin au Verre)

Frédéric Mentzinger - Les 4 Saisons (lauréat Prix Éco-Responsable)

Stéphane Stoetzel - Skab (lauréat Prix de l’Offre de Spiritueux)

Le mot du jury

Serge Dubs, meilleur sommelier du monde 1989 et président du jury, salue « la qualité de cette édition, fidèle aux habitudes de Terre de Vins : remarquable travail de sélection en amont, diversité des membres du jury… Mais c’est surtout le très bon niveau des cartes présentées, dans toutes les catégories, qu’il faut souligner ». Sylvie Tonnaire, rédacteur en chef de Terre de Vins, indique pour sa part « Les

carte nous ont surpris par leur originalité, beaucoup de belles découvertes. Nous sommes résolument prêts pour la réouverture des tables. »

Les établissements de la région distingués dans le top 100 de l’édition 2021

Catégorie bars à vin

Vinotage - Péniche à Vins - Avignon (84)

Catégorie brasseries, bistrots, restaurants bistronomiques

Bistrot Saint-Sauveur - Le Cannet (06)

Catégorie restaurants traditionnels

Chez Serge - Carprentras (84)

Lautraix - Aix-en-Provence (13)

Catégorie restaurants gastronomiques

L’Épuisette* - Marseille (13)

La Mirande* - Avignon (84)

Le Clos* - L’Oustalet Gigondas - Gigondas (84)

Le Figuier de Saint-Esprit* - Antibes (06)

Catégorie restaurants gastronomiques de prestige

La Chèvre d’Or** - Èze (06)

Rendez-vous est donné au printemps 2021 pour découvrir le palmarès final et les lauréats par catégorie...

A.C.