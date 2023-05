Région Sud : des Étoiles de l’Europe engagées contre le changement climatique

Accueil > Provence > Politique > Région Sud : des Étoiles de l’Europe engagées contre le changement (...)

Renaud Muselier entouré des lauréats et partenaires (Photo Sébastien Nogier)

Les 8 meilleurs projets, soutenus par les fonds européens et engagés dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement viennent d’être récompensés à l’occasion des Étoiles de l’Europe en région Sud. Renaud Muselier devait déclarer : « On ne le répètera jamais assez : l’Europe sert, si l’on sait s’en servir. Certains le savent bien, ce sont nos porteurs de projets reconnus par les "Étoiles de l’Europe". Entreprises, associations, collectivités ou institutions, elles ont toutes su mettre en œuvre des projets et des partenariats concrets, utiles dans la vraie vie, et reconnus au plus haut niveau européen ».

Le président de Région rappelle : « Nous sommes entrés dans le top 10 des régions captatrices de fonds européens, ce puissant levier qui nous permet d’aller plus loin, dans tous les domaines. On peut donc être très fiers des initiatives mises à l’honneur par ces trophées, qui démontrent que l’Europe, la Région Sud et toutes les forces vives de notre territoire se lèvent ensemble pour le climat. Le tout, dans la région-pilote de la planification écologique en France, qui a adopté le premier budget vert d’Europe en 2023… ».

Par ce concours la Région souhaite valoriser spécifiquement l’engagement des

porteurs dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement, et s’inscrivant dans un ou plusieurs des 4 axes thématiques suivants : recherche et innovation ; prévention des risques et adaptation au changement climatique ; économie circulaire ; biodiversité. Au total, 10 prix ont ainsi été décernés, à savoir : 8 lauréats (deux lauréats pour chacune des quatre catégories) ; le prix spécial du jury et le grand prix du public soumis, en amont de la cérémonie, au vote du public.

La rédaction