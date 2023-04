Région Sud : la stratégie régionale de la biodiversité est en cours de co-construction

Accueil > Provence > Politique > Région Sud : la stratégie régionale de la biodiversité est en cours de (...)

Renaud Muselier, Président de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France, vient de lancer la stratégie régionale de la biodiversité aux côtés de Didier Mamis, Secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de Région, Anne Claudius-Petit, conseillère régionale, Présidente de la commission transition énergétique, stratégie des déchets, qualité de l’air, et d’Eric Hansen, Directeur Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’Office Français de la Biodiversité. En tant que région pilote de la planification écologique, la Région Sud poursuit aujourd’hui son engagement pour la biodiversité.

Lancement de la stratégie régionale de la biodiversité par Renaud Muselier entouré de Didier Mamis, Anne Claudius-Petit, Eric Hansen, Christophe Madrolle (Photo Jean-Charles Verchére)

Plus de 300 personnes étaient réunies à l’Hôtel de Région pour le lancement de la stratégie régionale de la biodiversité. Laquelle s’inscrira dans les orientations de la stratégie nationale biodiversité 2030 en cours de finalisation par l’État et qui traduit l’engagement de la France au titre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique. Un lancement d’autant plus important que le 14 novembre dernier, la Première ministre s’est rendue à Marseille, à l’occasion de la Convention régionale des maires. et a annoncé une expérimentation sur la planification écologique en Région Sud.

Cette réunion fait suite à une phase de concertation technique lors de laquelle les différents acteurs de cette stratégie ont fait part de leurs propositions. Ce séminaire a ainsi marqué la finalisation de cette première étape. Les participants sont appelés à définir des objectifs, les prioriser et pour chaque objectif prioritaire proposer des actions au cours des 13 ateliers qui ont été organisés sur les thématiques suivantes : respirer, se nourrir, disposer d’eau, se loger, sensibiliser, connaître, protéger, s’adapter, se déplacer, se divertir, se soigner, économie, méthodes et mobilisation. Ces différents sujets ont été traités selon deux angles : comment la biodiversité peut-elle contribuer ou apporter des solutions ? Comment agir dans chaque thématique sans détériorer la biodiversité, voire en l’améliorant. Dans un deuxième temps tous les participants sont appelés à s’impliquer pour contribuer à la mise en œuvre des actions et devenir ainsi relais auprès de tous les habitants. Enfin le processus collaboratif d’élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité prendra fin avec un vote des élus régionaux prévu en décembre 2023.

« Le plan climat le plus ambitieux de France »

Renaud Muselier rappelle que la Région est engagée depuis 5 ans dans la lutte contre le réchauffement climatique. « En 2017, nous avons voté notre plan "COP d’avance", le plan climat le plus ambitieux de France, avec 30 puis 40% de notre budget consacré à la lutte contre le réchauffement climatique ». Articulé autour de 5 axes, Air, Mer, Terre, Énergie, Déchets, ce plan se compose d’actions telles : Escales Zéro Fumée, 5 millions d’arbres, ou encore le plan vélo avec 10 000 km de voies cyclables.

Précise que ces politiques, cumulées avec d’autres, « portent leurs fruits ». Cite notamment : Zéro pic de pollution dans les Alpes ; 100% des ports engagés dans la démarche ports propres ; 1 million d’arbres plantés en région Sud en 2 ans ; +15% de surface du patrimoine naturel protégé, pour atteindre 51% du territoire avec la création de deux parcs Naturels Régionaux de la Sainte Baume et du Mont Ventoux ; 1ère région pour l’agriculture biologique (32% de la surface agricole en bio), 1ère ferme pilote d’éoliennes flottantes au large de port Saint-Louis-du-Rhône ; +45% de puissance photovoltaïque installée depuis 3 ans ; 90% des escales Corse (1100 escales) aujourd’hui connectées électriquement à quai à Marseille.

Un fonds euroméditerranéen dédié au climat pour 14 pays méditerranéens »

Une politique reconnue aujourd’hui à l’international : « Nous sommes entrés dans le top 10 des régions captatrices de fonds européens et notamment de fonds vert avec 10 milliards d’euros d’investissements verts visés d’ici à 2028 en Région Sud. Nous sommes l’autorité de gestion d’un fonds euroméditerranéen dédié au climat pour 14 pays méditerranéens, Interreg-Med », indique notamment Renaud Muselier.

« Le premier budget vert d’Europe »

Le président de Région rappelle que le 16 décembre a été voté « le premier budget vert d’Europe, 100% dédié au climat, qui sera le marqueur fort de cette mandature. Avec des marqueurs clairs, des critères internationalement reconnus appliqués à tous les dossiers, tous les domaines de compétence. Ce sera la naissance d’un critère climat incontournable pour ceux qui veulent entrer dans la stratégie régionale et y obtenir des financements européens, nationaux ou régionaux ».

La biodiversité source de bonheur... et de revenus

« La biodiversité est source de bonheur, permet de se ressourcer, de se divertir grâce à nos espaces naturels, nos montagnes, mais on l’oublie souvent : elle est aussi source de revenus. 1€ investi dans un parc naturel permet une retombée économique de 7€ ; les posidonies qui sont des capteurs de CO2 naturels, qui protègent les plages de l’érosion, ou encore servent de nurserie pour les poissons ont été estimés à 15Millards d’euros par an ; 100 000€ investis dans les espaces verts en milieu urbain permettent de créer 1,4 emplois (ratio plus important que dans le BTP : 0,4) », explique Renaud Muselier qui ajoute : « Pour autant, nous savons que cette biodiversité est fragile mais la préserver ce n’est pas la mettre sous cloche. Nous devons au contraire nous en servir afin de répondre aux enjeux de demain en trouvant des solutions fondées sur la Nature ».

Dans ce cadre poursuit-il : « Chaque année en région, nous consacrons 30 M€ pour notre biodiversité en lien avec notre agence régionale de la biodiversité qui est notre bras armé sur ces sujets et qui vient de devenir un établissement public de coopération environnementale ».

Une aventure pour l’adaptation au changement climatique et la protection de la biodiversité qui se développe et dans laquelle l’ARBE (Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement) a toute sa place. Sa présidente, Anne Claudius-Petit explique : « L’Arbe c’est aujourd’hui 13 groupes projets qui travaillent au déploiement des actions et rassemblent plus de 60 partenaires d’horizons différents pour croiser les expertises de : gestionnaires d’espaces naturels, associations, universitaires, chercheurs, agences d’urbanisme, CCI, Chambre des Métiers, agences de développement économique... ». Et, rappelle : « En tant que collectif régional, l’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement est le bras armé de la stratégie régionale de la biodiversité de l’Office Français de la Biodiversité ».

Didier Mamis, secrétaire général de la préfecture de région, met à son tour l’accent sur « l’enjeu majeur que représente la préservation de la biodiversité pour le pays, la région ». Il rappelle que la France s’inscrit pleinement dans le cadre de l’accord réalisé à Montréal « qui a permis l’adoption d’un nouveau cadre stratégique mondial, fixant les objectifs à atteindre pour mettre un terme à l’érosion de la biodiversité d’ici à 2030 » « Ce cadre, insiste-t-il, est ambitieux, réaliste et applicable, avec des cibles chiffrées dont celle prévoyant la protection de 30% des terres et de 30% des mers à échéance 2030. »

Michel CAIRE