Région Sud : le Rassemblement écologique et social présente ses têtes de liste

Jean-Laurent Felizia tête de liste Provence-Alpes-Côte d’Azur et Var © DR

Le Rassemblement écologique et social, composé de forces écologistes, de forces progressistes, de citoyens engagés, vient de présenter ses têtes de liste départementales. Pour Jean-Laurent Félizia, 52 ans, tête de liste de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Var : « Les têtes de listes départementales de notre union incarnent cette diversité de parcours, d’engagements et une énergie nouvelle pour notre région. Nos candidates et candidats portent un projet durable et solidaire pour rompre avec le triste spectacle politicien auquel la droite et l’extrême-droite soumettent notre région ». Il poursuit : « Notre ambition est de trouver le chemin des jours heureux pour les habitants et les habitantes de notre région Provence Alpes Côte d’Azur ». Enfin, il se félicite « d’être à la tête de cette liste plurielle, riche qui représente la diversité de notre territoire et de ses habitants. Elle incarne l’alternative et l’espoir dont notre région a besoin. Nous sommes déterminés à proposer un autre avenir pour notre région » et de lancer un appel : « Rejoignez-nous pour le construire ensemble ».

Capucine Edou, Bouches-du-Rhône

Capucine Edou, 45 ans, tête de liste des Bouches du Rhône, Génération·.s, revient sur le parcours de Jean-Laurent Félizia : « Actuellement conseiller municipal au Lavandou, le parcours professionnel et politique de Jean Laurent Félizia s’est construit à l’aune de son engagement associatif et citoyen. Paysan, Chef d’entreprise, son métier de paysagiste, l’a conduit à se spécialiser au gré des expériences dans le fonctionnement et les dynamiques du Vivant, l’aménagement du territoire et les impacts de celui-ci sur l’environnement ». Aujourd’hui cadre dans le secteur privé, Capucine Edou a un long parcours professionnel dans la coopération internationale qu’elle a exercé tant au Quai d’Orsay, qu’au sein d’organisations internationales et pour des universités, en France comme à l’étranger. Le Rassemblement écologique et social la présente ainsi : « Provençale d’origine et de cœur, elle a grandi en Afrique, s’est engagée dans de nombreux combats, pour les droits de l’Homme, la solidarité, ou encore les services publics, et elle a porté plusieurs fois les couleurs du rassemblement de la gauche aux élections. Membre de Génération·s, animatrice de l’Appel Il Est Temps, elle a rejoint le rassemblement écologique et social pour y porter ces valeurs d’union. »

Jean-Pierre Cervantes, Vaucluse

Jean-Pierre Cervantes, 63 ans, est tête de liste du Vaucluse. Il est membre d’Europe Écologie les Verts. C’est l’actuel président du groupe écologiste au Conseil Municipal d’Avignon. Jean-Pierre Cervantes est diplômé Ingénieur Automatique de l’Institut National des Sciences, retraité de la fonction publique internationale. Il a fondé en 2009 l’association écologiste CreAvignon. Il a organisé de nombreux événements, pour le développement d’énergies renouvelables ainsi que les premières marches pour le climat à Avignon.

Marie-José Allemand, Hautes-Alpes

Marie-José Allemand, 51 ans, est la tête de liste dans les Hautes-Alpes. Elle est membre du Parti socialiste. Agricultrice à Gap, elle est engagée depuis longtemps pour une alimentation de qualité et pour le désenclavement des territoires ruraux. Directrice bénévole d’une association de producteurs ovins, elle s’est notamment distinguée par son action autour de la création d’un Label Rouge. Elle est conseillère municipale de Gap, elle est Première secrétaire fédérale du Parti socialiste des Hautes-Alpes.

Bertrand Perrin, Alpes-de-Hautes-Provence

Bertrand Perrin, 35 ans, est tête de liste des Alpes de Hautes-Provence. Ce membre du Parti Communiste français est issu du syndicalisme de l’éducation et de la

jeunesse où divers mandats lui ont été confiés. Il occupe depuis plusieurs années la responsabilité de Secrétaire départemental de la fédération des Alpes-de-Haute-Provence du PCF.

Xavier Garcia, Alpes-Maritimes

Xavier Garcia, 45 ans, tête de liste dans les Alpes-Maritimes, est membre du Parti socialiste. Il est né, vit et travaille à Nice. Titulaire d’un doctorat en sciences

politiques, il est chargé de projets européens et enseignant à l’Université de Nice-Côte d’Azur. Il est Premier secrétaire départemental du PS dans les Alpes-Maritimes.

Luc CONDAMINE