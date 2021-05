Région Sud : six nouvelles adresses pour le label Bistrot de Pays

Accueil > Ailleurs > Economie > Région Sud : six nouvelles adresses pour le label Bistrot de (...)

Créé il y a 28 ans, le label Bistrot de Pays mobilise établissements (bistrots, cafés, estaminets et autres débits de boissons) dans un projet de pays. Le but : la mise en place d’un réseau local d’animation favorisant l’animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien - ou la recréation - du café de village multiservices de proximité. A ce jour, le réseau compte pas moins de 126 établissements répartis sur 7 régions et 23 départements.

En ce début de période estivale, six bistrots de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont relevé le défi de valider le label, et ce, malgré la crise sanitaire, économique et sociale engendrée par la pandémie de CoViD-19. Ainsi, les consommateurs seront en mesure de s’asseoir en terrasse chez :

• Le Bistrot Cocotte (Pierrerue, 04)

• L’Azimut (Senez, 04)

• Le Fougassais (Mallefougasse-Augès 04),

• Le Cours du Drac (Saint-Laurent-du-Cros, 05)

• Le 69 (Le Saix, 05)

• Le Bistrot de Saint-Trinit (Saint-Trinit, 84).

Une chose est certaine, après cette période délicate, ils ont besoin du soutien et de la solidarité de tous pour continuer à symboliser l’authenticité du Sud. « Nous manquons à nos clients ! Plus d’un an après la fermeture brutale de nos entreprises, c’est une raison suffisante pour tenir bon. Nos effectifs se maintiennent et nous continuons d’accompagner les candidats au label toujours aussi nombreux. » explique Charles-Edouard Barbier, président de la Fédération Nationale des Bistrots de Pays et exploitant de L’auberge les Tilleuls à Heilles.

Un label en accord avec les tendances post-covid

Depuis 28 ans, les bistrots de pays s’inscrivent dans une démarche mobilisant des établissements (bistrots, cafés-restaurants) dans un projet de territoire. L’objectif du label ? Contribuer à la conservation et à l’animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien – ou la recréation – de cafés de village multiservices de proximité. Les tendances de consommation n’ont jamais été autant en adéquation avec le label qu’aujourd’hui.

Réouverture : 100% des bistrots en région dotés d’une terrasse

Si 94% des Bistrots de Pays disposent d’une terrasse à l’échelle nationale, c’est 100% à l’échelle régional. Cap sur les terrasses « place du forum » situées en centres vivants de villages pittoresques, les terrasses « sérénité » installées dans une ambiance plus calme, et les terrasses avec « vue à couper le souffle » de la région.

Mathieu Seller