Région Sud : tout est fait pour relancer la culture

Après la réouverture des acteurs du tourisme et de la culture, Renaud Muselier, président de la Région, et François de Canson, président du Comité Régional de Tourisme (CRT), ont rencontré les principaux professionnels du secteur, à la Villa Noailles de Hyères, en présence de Jean-Pierre Giran, maire de la ville et vice-président de la Métropole, et de Jean-Pierre Blanc, directeur de la Villa Noailles.

Ce rendez-vous semblait une évidence, tellement le lieu s’y prête parfaitement. Le Sud est une immense région culturelle et une terre de tourisme incontournable. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ensemble, tourisme et culture représentent 17% du PIB de la région et 200 000 emplois directs. Le Sud est la première région de France, en termes de densité de l’emploi culturel (48 870 emplois), il dispose sur son territoire de 750 festivals, de plus de 600 lieux de diffusion (dont 93 labellisés par le ministère de la culture).

La fin de 14 mois d’enfer pour la culture et le tourisme

Autant dire que la fin du confinement a sonné comme une véritable délivrance, comme l’a souligné François de Canson, lors de sa venue à la Villa Noailles : « Enfin ! Ce seul mot témoigne de l’aboutissement de 14 mois d’une crise inédite. Quatorze mois d’une crise à rebonds, 14 mois où le secteur du tourisme, des loisirs et de la culture a souffert comme jamais. Parler de tourisme culturel a longtemps été un pléonasme tant le tourisme était culturel jusqu’au tournant du XXème siècle. Le vicomte Charles de Noailles incarnait ce phénomène avec cet éclectisme qu’on lui connait. Vous êtes tous les maillons indispensables au rayonnement unique de notre région aux trois marques monde ».

La mise en place de billets solidaires

A partir d’un Pacte d’effervescence culturelle, la Région a augmenté le budget de la Culture d’1 million d’euros comme l’a indiqué le président du CRT : « C’est la politique régionale que nous avons voulu augmenter dans le cadre du budget 2021. Cette année, ce sont près de 65 millions d’euros qui sont consacrés au secteur. A cela s’ajoutent les sommes du Contrat d’avenir, signé avec le Premier ministre, qui prévoit un montant de 93,6 millions d’euros. Notre politique consiste aussi à garantir la pérennité de notre soutien, en signant des conventions sur trois ans avec les structures qui bénéficient d’une subvention, au moins égale à 70 000 euros. C’est une volonté de leur offrir stabilité et sécurité, mais aussi de laisser une part importante du budget utilisable pour des structures plus petites ou des événements ponctuels. Enfin, la Région va inciter le public à retrouver le chemin des lieux de culture, en proposant aux habitants du Sud, partout où cela est possible, des billets solidaires, financés par l’institution. Pour une place achetée par un spectateur, la Région s’engage à payer une seconde place, notamment pour que les familles se retrouvent autour de la culture ».

