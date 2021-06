Régionales 2021 : Débat du premier tour sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accueil > Provence > Politique > Régionales 2021 : Débat du premier tour sur France 3 Provence-Alpes-Côte (...)

Renaud Muselier LR - Jean-Laurent Félizia, "Rassemblement écologique et social"- Thierry Mariani RN ©Destimed/ Mireille Bianciotto/AH

Durant 90 minutes, les candidats débattront autour des questions de transport, éducation, économie, culture, environnement, formation. En résumé les principales compétences de la région. Sur les neuf listes, cinq seront représentées sur le plateau. L’enjeu est important pour les ténors RN et LR, selon plusieurs sondages ils seraient au coude à coude au second tour et vont vouloir à tout prix gagner des points pour se positionner confortablement dès le 20 juin.

Tension sur le plateau

Le débat risque d’être animé entre les deux amis, devenus frères ennemis, Renaud Muselier, LR qui conduit la liste "Notre région d’abord" et Thierry Mariani, RN leader de la liste "Construisons la région de demain". Le président sortant a d’ailleurs porté plainte voilà quelques jours contre le candidat RN qu’il accuse de « propagations de fausses nouvelles en période électorale ». Ils ont longtemps navigué ensemble au RPR puis à L’UMP et chez les LR avant que Thierry Mariani ne quitte Les Républicains en janvier 2019 pour rejoindre le RN et faire campagne sous ses couleurs aux Européennes. Renaud Muselier défendra son bilan et dénoncera le programme de son adversaire. Thierry Mariani voudra incarner une droite populaire à cheval sur la préférence régionale et la sécurité.

A gauche, tenter d’exister

Jean-Laurent Félizia, tête de liste du "Rassemblement écologique et social" évitera de compter les points. La gauche aussi joue gros dans ce débat. Il doit se faire connaître, exister, affirmer sa différence entre ces deux poids lourds. Un maigre score le 20 juin risque de rayer la gauche de la région pour six nouvelles années. C’est dire s’il doit avoir préparé ce rendez-vous. Traditionnellement il est de coutume de dire que les débats ne font pas l’élection, qu’ils peuvent juste amplifier un mouvement de fond mais 2017 a plutôt démontré le contraire. La piètre prestation de Marine le Pen face à Emmanuel Macron a en partie assuré la victoire de ce dernier.

Deux autres listes seront présentes sur le plateau avec Noël Chuisano « Rassemblement de la droite républicaine » et Jean-Marc Governatori « L’écologie au centre ».

Débat en direct mercredi 9 juin à 21h05 sur France3 Provence-Alpes-Côte-D’azur