Régionales 2021 : L’écart se resserre mais Mariani toujours donné gagnant

Selon un dernier sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu et France 3, la liste RN menée par Thierry Mariani fait la course en tête au premier et au second tour en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Selon ce sondage et à moins de deux semaines du premier tour des élections régionales, Thierry Mariani gagnerait dans tous les cas de figure.

Thierry Mariani (RN) © Capture d’écran

Le RN creuse moins l’écart au premier tour

D’après ce sondage, Thierry Mariani et le RN arriveraient en tête au premier tour avec 41% des intentions de vote. La liste LR-UDI-MoDem et LREM conduite par Renaud Muselier arriverait en seconde position avec 34% des intentions de vote. Sept points les séparent aujourd’hui au lieu d’une dizaine auparavant. La liste écologiste et d’union de la gauche (EELV, PS, PCF, Génération.s) menée par Jean-Laurent Félizia est créditée de 15%. Les autres listes ne franchissent pas la barre des 5%.

Deux hypothèses mais une même issue au second tour

Dans l’hypothèse d’une triangulaire, la liste de Thierry Mariani (RN) arriverait en tête avec 43%, suivie de la liste La liste LR-UDI-MoDem et LREM de Renaud Muselier avec 36%. La liste soutenue par Europe Écologie-Les Verts, le Parti Socialiste, le PCF et Génération.s de Jean-Laurent Félizia obtiendrait 21% des intentions de vote. Dans cette configuration, Thierry Mariani gagne trois points au regard du dernier sondage Ipso-Sopra Steria réalisé voilà un mois. Renaud Muselier reste stable et la liste de Jean-Laurent Félizia perd trois points.

Dans l’hypothèse d’un duel, en cas de retrait de la liste EEVL-PS-PC-Génération.s de Jean-Laurent Félizia, l’avantage resterait à Thierry Mariani. Sa liste obtiendrait 51% des intentions de vote contre 49% pour le président sortant de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le front républicain à la peine

Dans l’hypothèse du retrait de la liste EEVL-PS-PC-Génération.s, 48% des électeurs de cette liste, certains de se rendre aux urnes le 27 juin, n’expriment pas d’intention de vote, 45% se reporterait sur la liste de Renaud Muselier, 7% sur celle de Thierry Mariani. Si les sondages ne se trompent pas ce serait une nette évolution politique. Elle marquerait un gros coup de canif en matière de front républicain. Pour mémoire en 2015, la liste d’union de la droite menée par Christian Estrosi l’avait emporté avec 54,78% des voix après le retrait de la liste socialiste de Christophe Castaner.

Joël BARCY

Sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, réalisé du 3 au 7 juin 2021 auprès de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales en Provence-Alpes-Côte d’Azur, âgées de 18 ans et plus, constituant un échantillon représentatif dans la région.