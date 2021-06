Régionales 2021 : Muselier / Mariani toujours au coude à coude

Accueil > Provence > Politique > Régionales 2021 : Muselier / Mariani toujours au coude à (...)

Un nouveau sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro vient confirmer le précédent (Ipsos-Sopra Steria du 9 juin). Il donne Thierry Mariani en tête au second tour 51% contre 49% mais ces chiffres restent dans la marge d’erreur des sondages. A une semaine d’intervalle et à quelques jours du premier tour la situation semble figée.

Renaud Muselier - Jean-Laurent Félizia - Thierry mariani © Destimed

Mariani largement en tête au 1er tour

Malgré le retrait de la liste LREM au profit de Renaud Muselier, le président sortant ne capitalise toujours pas et reste derrière Thierry Mariani. 34% contre 41% pour la liste soutenue par le RN au premier tour. Au second tour le scénario reste identique au sondage précédant.

Hypothèse 1, en cas de triangulaire Thierry Mariani l’emporte aisément 44%, Renaud Muselier LR, 36% et la gauche emmenée par Jean-Laurent Félizia 20%.

Hypothèse 2, en cas de duel, à la suite du désistement de la gauche, le score est plus serré 51% pour le RN, 49% pour LR.

La gauche progresse

Créditée de 12% puis de 15% dans les enquêtes, elle serait aujourd’hui à 17% selon le dernier sondage. Une progression timide mais réelle. Un score qui, s’il progressait encore un peu, lui permettrait d’être plus exigeante en vue du second tour. De ne pas baisser pavillon et de négocier plus âprement une éventuelle alliance avec Renaud Muselier.

Joël BARCY