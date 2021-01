Régionales : Génération.s Paca appelle EELV Paca et ses partenaires au rassemblement

Accueil > Provence > Politique > Régionales : Génération.s Paca appelle EELV Paca et ses partenaires au (...)

L’hémicycle de l’Hôtel de région Provence-Alpes-Côte d’azur à Marseille (Photo archives Destimed/R.P.)

En Provence-Alpes Côte d’Azur Génération.s vient de faire le choix de rester au sein de l’appel unitaire « Il est temps » visant à l’union de la gauche et des écologistes dès le premier tour au détriment... de l’appel unitaire écologiste ne visant qu’à l’union de cette famille. Génération.s Paca déclare dans un communiqué : « Impliqué dans le lancement de l’appel unitaire "Il est temps", Génération.s Paca continue d’œuvrer pour que les principes véhiculés par la gauche et les écologistes soient victorieux aux élections régionales et départementales à travers un large rassemblement dès le 1er tour. » Précise encore : « Des propositions telles que le revenu universel, la reconnaissance du crime d’écocide, un logement pour tous éco-responsable, notre mouvement revendique la nécessité d’une écologie sociale. Parce que nous sommes un acteur important de l’appel unitaire régional "Il est temps", parce que nous sommes un lien entre les formations de la gauche et des écologistes, nous appelons tous les militants et citoyens favorables à une écologie liant questions environnementales, sociales et démocratiques à continuer de rejoindre l’appel régional "Il est temps". Nombre d’entre eux sont déjà partie prenante de notre démarche, nous nous en félicitons ! » Génération.s Paca a de nouveau invité EELV Paca et ses partenaires à se rassembler avec les mouvements politiques écologistes, de gauche, et les mouvements citoyens qui ont déjà entamé la démarche unitaire « afin de contribuer à la construction du projet de l’écologie sociale à laquelle nous aspirons. » Et d’insister toujours dans le communiqué : « Nous faisons le choix de continuer sur notre cohérence, de persévérer dans notre transparence en nous impliquant durablement au sein de l’appel unitaire "Il est temps". Nous espérons que EELV Paca et ses partenaires verront la nécessité de la convergence avec l’ensemble des forces de gauche, écologistes et citoyennes dès le premier tour. Tant que le choix clair du rassemblement ne sera pas fait, Génération.s Paca ne participera plus aux discussions avec EELV et ses partenaires au niveau régional ».

La rédaction