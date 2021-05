Régionales : Sophie Cluzel LREM ne présente pas de liste en Paca et apporte son soutien à Renaud Muselier

Accueil > Provence > Politique > Régionales : Sophie Cluzel LREM ne présente pas de liste en Paca et (...)

Face à la gravité de la situation, face au rassemblement réussi par Renaud Muselier, Sophie Cluzel (LREM) vient de décider de retirer sa liste et soutenir celle de Renaud Muselier dans un communiqué diffusé ce jeudi 13 mai dans lequel elle déclare notamment : « Je sais aussi qu’il faut parfois être responsable pour plusieurs. Renaud Muselier a su entendre nos préoccupations et su bâtir une liste de rassemblement, autour de compétences régionales où nos valeurs sont représentées ».

Sophie Cluzel, créditée de 17%.

Sophie Cluzel apporte son soutien à la liste que conduit le LR Reanud Muselier © Mireille Bianciotto

Sophie Cluzel, la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, a le sens de l’union pour deux. Elle a, une première fois, annoncé son retrait pour rejoindre le candidat LR Renaud Muselier. Cela pouvait marcher mais les instances parisiennes des Républicains ont rejeté cette alliance. Avec cette décision Christian Jacob a réussi un vrai coup de billard : il a affaibli son candidat au point que celui-ci est donné perdant par un sondage alors que 56% des sondés reconnaissent qu’il a un bon bilan ; il a jeté dans les bras du RN la partie la plus droitière de son électorat et a créé une véritable dynamique à la liste de Sophie Cluzel, créditée de moins de 10% elle s’est retrouvée à 17%.

Participer à l’apaisement indispensable à une relance

« Depuis des semaines, explique Sophie Cluzel, je travaille pour la région Sud, loin du tohu-bohu médiatique, à rassembler des femmes et des hommes d’horizons différents autour d’idées constructives. Cette mobilisation de la majorité présidentielle en faveur de la Région Sud nous a permis d’initier une réelle dynamique. J’en suis fière. » Souligne encore que depuis désignation comme tête de liste de la majorité présidentielle deux objectifs fondamentaux ont guidé son action : « Mettre la région en situation de retrouver le plus vite possible les conditions de sa prospérité et participer à l’apaisement indispensable à une relance qui profite à tous ; porter la voix et les idées de la majorité présidentielle. »

Loin des oukases parisiens et des attitudes politiciennes de certains, assène-t-elle : « Je prône depuis le premier jour le dépassement des clivages dans le seul intérêt des habitants de notre Région Provence Alpes Côte d’Azur. Fille et arrière-petite-fille d’officiers, je sais que prôner le dépassement de soi pour les autres passe par son propre dépassement. Je sais aussi qu’il faut parfois être responsable pour plusieurs. »

J’apporte mon soutien à la liste que conduit Renaud Muselier

Et la ministre annonce : « C’est donc en responsabilité que je ne présenterai pas de liste de la majorité présidentielle dans notre Région Sud et que j’apporte mon soutien à la liste que conduit Renaud Muselier. Je souhaite que les lignes directrices de ma campagne perdurent car elles sont fondatrices de la Région de demain : apaisement, audace et proximité doivent être les maîtres mots de la prochaine mandature. Voilà l’essentiel. Agissons ensemble et montrons que la Provence, les Alpes et la Côte d’Azur méritent l’image qu’elles portent dans le monde ».

Michel CAIRE