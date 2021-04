Elections régionales et départementales : ’Réinventer la gauche’ rappelle l’importance de candidatures citoyennes

Accueil > Provence > Politique > Elections régionales et départementales : ’Réinventer la (...)

Réinventer la Gauche vient de réagir, via un communiqué sur les élections régionales et départementales qui auront lieu le même jour, qu’elles soient maintenues au mois de juin ou reportées. Le collectif rappelle que les compétences des départements et des régions sont très complémentaires " et les deux campagnes doivent se faire sur une base programmatique commune ".

(Photo archives Destimed/RP)

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le collectif IET (Il est temps) réunit des écologistes et toutes les composantes de la gauche citoyennes et politiques. Il vise à constituer une liste de large union, y compris avec EELV. Pour le département des Bouches-du-Rhône il n’y a pas de structure semblable et rien d’officiel ne filtre sur la préparation des élections à gauche. « On entend dire que des accords d’état-major seraient en cours entre le PS, le PC, les Verts et Mad Mars, notamment sur les cantons de Marseille. Si tel était le cas, Réinventer la gauche, tout en se réjouissant de l’union de la gauche et des écologistes, regretterait profondément que le mouvement citoyen n’y soit pas associé dans toute son ampleur. Pourtant ce mouvement citoyen, qui ne saurait se réduire à Mad Mars, a assuré le succès du Printemps Marseillais », déclare Réinventer la Gauche qui appelle à la présentation de candidat(e)s citoyen(ne)s aux côtés de candidat(e)s issus de partis politiques. « Ces candidat(e)s entraîneraient, en référence à un programme de rupture avec la mandature Vassal, la mobilisation indispensable pour l’emporter sur la droite et l’extrême-droite. »

Jean EYGUESIER

Plus d’info : reinventerlagauche.fr