Covid-19. Renaud Muselier entend offrir aux stations de ski des Alpes-du-Sud une réouverture comme cadeau de Noël

Renaud Muselier, ne désarme pas, malgré les annonces du Président de la République de renvoyer la date de réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski. Il entend bien les voir pleinement fonctionner pour les fêtes de fin d’année. Il annonce le lancement d’un manifeste signé par de nombreux acteurs du monde alpin : « Noël peut encore être sauvé, faites-nous confiance ». Il évoque la décrue de l’épidémie, en Région. Souligne que le risque d’engorgement des hôpitaux pour traiter les Covid et les non-Covid n’existe pas du fait d’« une baisse conséquente des hospitalisations pour cas de Covid ». Une évolution qui montre que « le confinement a fonctionné et qu’il faut donc continuer à organiser la vie ». Et il considère : « nous sommes en capacité, aujourd’hui, d’ouvrir en confiance et en toute sécurité pour éviter des transmissions dans le cadre de la Covid ».

Le président de région met en exergue les enjeux économiques des espaces alpins :« Ils représentent 65% du territoire de la région, 15% de la population. Une activité économique majeure an tant que deuxième domaine de montagne de France avec 65 stations, 15 000 emplois et on estime qu’un euro investi en station rapporte 6 euros dans les vallées alpines. » Rappelle les investissements de la Région, cite notamment : 400M€ pour certains espaces alpins, 100M€ pour les remontrées mécaniques... Renaud Muselier ne conteste pas l’action de l’État : « On dira toujours merci quand on nous donne des moyens financiers mais, il faut rouvrir, c’est environ 30% de la saison qui se joue actuellement, avec des incertitudes majeures pour la suite ».

Renaud Muselier rejette l’argument européen pour laisser fermer les remontées, rappelle que la Suisse, l’Autriche, l’Espagne, la Pologne, rouvrent leurs stations début décembre.

le président de Région revient sur sa stratégie, indique qu’il va présenter dans les jours à venir une cartographie des eaux usées « qui permet d’avoir une semaine d’avance sur la maladie », l’achat de masques, de tests. Revendique la possibilité de traiter, à l’échelle régionale, la vaccination à venir pour plus d’efficacité. Et il assène : « Vous savez le jugement que je porte sur la capacité de gestion de crise du ministère de la Santé. Si on nous fait la même chose pour les vaccins que pour les masques, les tests, je préfère que l’on s’en occupe nous-mêmes »

Intervention de professionnels

Mylène Agnelli, maire d’Isola (Alpes Maritimes) et vice-présidente de l’Association nationale des maires de stations de montagne, témoigne : « C’est une douche froide mais nous sommes disposés à nous battre ». Pierre Vollaire, maire des Orres (Hautes-Alpes) et vice-président de l’Association nationale des Maires de stations de montagne, souligne le paradoxe d’ouvrir les théâtres, les cinémas, les métros et de fermer les télésièges, en plein air. Évoque le préjudice économique mais aussi humain que représente cette décision car les populations de montagne « vivent quasiment toute l’année avec les recettes qui sont générées à la période de Noël ».

Eric Brèche, président du Syndicat national des moniteurs du ski français rappelle : « Les 17 000 moniteurs sont, plus que jamais, touchés, abasourdis mais certainement pas abattus… depuis 3 mois, avec tous les élus, les socio-professionnels, nous avons fait sans cesse des aller-retours, avec un protocole -on en est à la dixième version- mais, les services de l’État sont sourds ». Lors de la première partie du déconfinement, on avait bon espoir. » Une rencontre avec le Premier ministre a eu lieu. « Nous lui avons demandé qu’une décision hâtive ne soit pas prise, que les chiffres sont en train de diminuer. Nous lui avons demandé d’attendre le 15 décembre sachant qu’on est tous prêts à ouvrir, à travailler pour que les conditions sanitaires soient les plus strictes possibles, pour les personnes qui viennent nous voir mais aussi pour notre personnel ». Et, 24 heures après « tout cela a été balayé », de désole-t-il.

A l’occasion des questions de la presse, le président Renaud Muselier a répété qu’il s’agit d’« un combat de bon sens ». Annonce qu’il a rassemblé toutes les pétitions des vallées et des stations pour n’en faire qu’un texte, plus fort, afin de demander « une clause de revoyure ». Il soutient Christian Estrosi, le maire de Nice qui propose l’ouverture des stations des Alpes Maritimes pour sauver un département qui a énormément subi avec la tempête Alex et ses pluies diluviennes.

Un manifeste a été publié dont voici le texte et les premiers signataires

« Noël peut encore être sauvé, faites-nous confiance ! »

« Les Alpes du Sud, ce sont 65% du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des centaines de communes, 65 stations de ski, mais ce sont surtout des femmes et des hommes fiers et passionnés. Nos montagnes, auxquelles nous sommes tant attachés, nous offrent un cadre de vie exceptionnel. Elles nous offrent aussi des ressources et des pratiques uniques et au premier rang desquels les sports d’hiver. Plus d’1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 15 000 emplois directs et des dizaines de milliers de familles qui en vivent. Mais cet équilibre est fragile. La ligne de crête est étroite. Alors, après une fermeture prématurée en mars dernier à cause du premier confinement, cela faisait plusieurs mois que nous préparions cette nouvelle saison. Pourtant, après les déclarations du Président de la République et du Premier ministre, c’est la colère et un sentiment de mépris qui dominent. Le constat est clair. Les conditions sanitaires s’améliorent en France et particulièrement dans notre Région. Nous retrouverons la situation d’avant confinement le 12 décembre. La traumatologie liée au ski est traitée à 94% en station. Elle n’engorgera pas les services hospitaliers.

D’autres pays européens comme la Suisse, l’Autriche, l’Espagne ont ouverts ou vont ouvrir leurs domaines skiables. Ne cachons pas nos lâchetés derrière nos partenaires européens. Ce n’est pas la faute de l’Europe. On a fait préparer jusqu’à dix versions des protocoles sanitaires. Les professionnels sont maintenant prêts pour les appliquer.

Nous ne comprenons pas une telle défiance. Ouvrir les stations de ski mais fermer les remontées mécaniques, c’est faire preuve d’une méconnaissance profonde du fonctionnement de nos vallées. C’est aussi une étape mortifère vers la désertification de nos montagnes. Mais nous ne sommes pas résignés. Nous appelons à l’instauration d’une clause de revoyure toutes les semaines. Annoncer la fermeture des remontées mécaniques était facile. Il faudra du courage et de la ténacité pour ouvrir. Nous serons au rendez-vous. Cette proposition est frappée au coin du bon sens. Noël peut encore être sauvé, faites-nous confiance ».

