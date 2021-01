Campagne de vaccination. Renaud Muselier et les présidents d’Unions des maires des 6 départements de la région Sud veulent aider

Accueil > Ailleurs > Politique > Campagne de vaccination. Renaud Muselier et les présidents d’Unions des (...)

Renaud Muselier entouré des présidents d’Unions des maires des 6 départements de la région ©Jean-Pierre Garufi

A cette occasion, deux sujets principaux ont été abordés :

1. La mise en place du Contrat d’Avenir État-Région 2021-2027, doté de 5,1 milliards d’euros pour l’ensemble des territoires. Le mode d’emploi et la méthode de travail avec laquelle les projets seront retenus dans les semaines et les mois à venir étaient au cœur des discussions, et un cadre très clair de travail entre la Région et les communes a été fixé.

2. La Région et les maires souhaitent contribuer, dans le cadre de leurs moyens et de leurs compétences, à la campagne de vaccination. Sans prendre la place de personne, les élus du territoire souhaitent apporter leur savoir-faire, leur expérience et leur connaissance du territoire pour accélérer cette campagne. De façon symbolique, les Présidents d’Unions des Maires et le Président de la Région sont prêts à se faire vacciner pour montrer l’exemple. A la manœuvre pour bâtir l’avenir mais aussi pour le retour à la vie que nos concitoyens attendent, la Région et les Unions des maires sont prêts à démultiplier l’effort national en faveur de la vaccination, tout en préparant directement la relance économique et sociale de notre pays.

La rédaction