Renaud Muselier renouvelle le soutien des régions à l’économie sociale et solidaire

Accueil > Ailleurs > Politique > Renaud Muselier renouvelle le soutien des régions à l’économie sociale et (...)

© regions-france.org

« En Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec la chambre régionale de l’ESS, nous avons travaillé au quotidien et fait en sorte qu’il n’y ait pas de différence entre l’économie et l’ESS, c’est le même niveau d’intervention », explique Renaud Muselier. Il rappelle que celle-ci représente dans sa région : 12 911 entreprises (dont 80 % ont leur siège social implanté sur la Région) ; 162 599 salariés (soit 13,4 % de l’emploi privé) ; 7,1 % du PIB.

Région Sud : le Fonds ESS’OR pour aider financièrement les structures de l’ESS

Ainsi, à l’instar d’autres Régions, la Région Sud a mis en place en 2020 un Fonds ESS’OR pour aider financièrement les structures de l’ESS. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour ne citer que cet exemple, la Région, après la création du fonds Covid Résistance, s’est alliée à nouveau avec la Banque des Territoires pour soutenir les acteurs du secteur social et solidaire grâce à ce fonds ESS’OR doté de 1 million d’euros.

En plus de la Banque des Territoires, la Caisse d’Epargne Cepac s’est associée également à cette opération pour venir en aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire. Concrètement, ce dispositif se matérialise par des prêts à taux 0, sur 12 à 18 mois et dont le montant peut aller de 10 000€ à 100 000€. Ce financement ayant pour objectif de permettre aux entreprises à impact social de conforter leur situation financière, en leur assurant le maintien des concours financiers des banques et de les appuyer dans la recherche d’autres financements pour la relance de leur activité.

Un fonds complémentaire à « Covid-Résistance »

Le Fonds ESS’OR, qui s’inscrit dans le Plan d’urgence de solidarité et de relance de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est complémentaire au fonds « Covid-Résistance ». Il est aussi soutenu par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS), les métropoles Nice Côte d’Azur, Aix-Marseille Provence, a Caisse d’Épargne, et il est opéré par France Active, qui assure le conseil, l’accompagnement et le financement des bénéficiaires dans le cadre du programme Relève Solidaire. Il a pour objectif de réduire les tensions de trésorerie et faciliter le Plan de relance de ces entreprises et associations, dont la dimension sociale est encore plus importante en ces temps incertains. Renaud Muselier souligne : « Au niveau national comme au niveau régional, nous devons travailler à une lisibilité économique pour l’ESS, une économie redoutablement efficace mais aussi particulièrement fragile et qui nécessite une attention particulière ».

« Solidarité et utilité sociale »

Le président de Régions de France insiste : « L’ESS est fondée sur les principes de solidarité et d’utilité sociale, c’est la proximité, des emplois non délocalisables ». Rappelle que l’ESS « est le fruit d’initiatives que l’économie traditionnelle n’a pas pu mettre en place. C’est la raison pour laquelle l’ESS est souvent plus fragile, mais aussi parfois plus innovante ». Il note également : « Dans les territoires ruraux l’ESS représente 17,7% des emplois privés », considérant : « C’est essentiel pour la transition énergétique, la nécessité de produire près de nos territoires, et très important compte tenu de ce que l’on vient de vivre et de l’évolution qui va arriver en Europe avec le "post 2020". Il va y avoir une révolution dans les modalités de fonctionnement, dans les modes de consommation, de déplacement. Ceux qui n’auront pas anticipé cela seront dans la vieille économie. L’ESS est un développement d’avenir ».

Luc CONDAMINE