Renaud Muselier, seul candidat à la présidence de la Fédération LR des Bouches-du-Rhône

Accueil > Provence > Politique > Renaud Muselier, seul candidat à la présidence de la Fédération LR des (...)

Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte D’azur, président de Régions de France annonce dans un communiqué « Dans le cadre des élections internes des Républicains, ma candidature à la présidence de la fédération des Bouches-du-Rhône a bien été enregistrée aujourd’hui, en vue du scrutin des 12 et 14 avril, et je serai le seul candidat à cette élection. »

Renaud Muselier, candidat à la présidence de la Fédération LR des Bouches-du-Rhône ©Destimed/RP

« Le nombre d’adhérents de la fédération LR des Bouches-du-Rhône a doublé, en passant de 2 000 à 4 000 en une vingtaine de jours, depuis l’annonce de ma candidature ! Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont rejoints et je souhaite de tout cœur que notre Fédération retrouve sa puissance du passé », déclare Renaud Muselier qui précise encore que « près d’un adhérent sur quatre a choisi de m’apporter son parrainage : ils peuvent compter sur mon engagement ! Avec Martine Vassal, Secrétaire départementale de la Fédération, et les cadres des Républicains qui m’ont soutenu, j’entends mener à bien la relance de ma famille politique, en étant fidèle aux valeurs de ma famille gaulliste, que j’ai toujours portées aux côtés de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. C’est ma colonne vertébrale. » Il conclut le communiqué en rappelant son engagement : « Homme d’ouverture et de dialogue, mon parcours politique m’a montré qu’on ne gagne qu’en additionnant les compétences, au service d’un projet clair. A tous ceux qui suivent la vie politique, je tiens à leur rappeler mon engagement sans faille, dans la droite ligne de ma formation de médecin urgentiste, pour aider notre Région à sortir de cette crise et revenir à la vie. »

La rédaction