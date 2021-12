Rencontres Gourmandes de Vaudieu : Cochon gagnant pour un nouveau départ

Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Rencontres Gourmandes de Vaudieu : Cochon gagnant pour un nouveau (...)

3 février 2020 - 6 décembre 2021. 22 mois et trois jours se seront donc écoulés entre deux épisodes des Rencontres Gourmandes de Vaudieu. Et lundi dernier, dans le respect des règles sanitaires, convivialité et créativité culinaire étaient de retour entre les vénérables murs du Château de Vaudieu, belle et célèbre maison de Châteauneuf-du-Pape.

De g. à dr. Mathew Hegarty, Davy Tissot, Lorenzo Ferro, Julien Martinat, Laurent Bréchet et Manu Amoros. Accroupis : Caroline Margeridon qui aurait bien réalisé une affaire conclue pour repartir avec la statuette dorée de Monsieur Paul et Dimitri Kuchenbrod, la cheville ouvrière des rencontres (Photo Michel Egéa)

Un premier épisode pour une saison 12 que les organisateurs et l’ensemble des participants espèrent voir se dérouler jusqu’à son terme. Rappelons que ce concours saisonnier, organisé par le maître des lieux Laurent Bréchet et par Dimitri Kuchenbrod, a pour objectif de réunir de jeunes chefs talentueux de la région autour d’un thème fédérateur : respecter les saisons et leurs produits. Chaque trimestre trois chefs se rencontrent et réalisent un plat (entrée, plat ou dessert tirés au sort) correspondant à la saison et au vin qui lui est associé. Il y a un lauréat par sessions et à l’entrée de l’été, les trois chefs distingués disputent la finale.

En présence du Bocuse d’Or

Pour ce premier épisode de la saison 12, les chefs Julien Martinat, « Chapeau de paille » à Saint-Rémy de Provence, Lorenzo Ferro, « Bistro de Lagarde » à Lagarde d’Apt et Mathew Hegarty « Restaurant Eidra » à Saint-Étienne du Grès rivalisaient sous les papilles d’un jury présidé par Davy Tissot, le directeur de l’Institut Paul Bocuse à Ecully et de son restaurant d’application « Saisons » étoilé au Michelin. Davy Tissot conduisait l’équipe française qui a remporté le Bocuse d’Or il y a quelques semaines à Lyon, devançant une vingtaine d’autres brigades venues du monde entier et permettant à la France d’être sacrée après 8 ans de disette. Un Président de jury qui avait à ses côtés Caroline Margeridon, l’une des acheteuses emblématiques de l’émission de télévision « Affaire Conclue », les footballeurs Manu Amoros et Marcel Dib, le comédien Serge Dupire, le charcutier Christophe Guèze, Laurent Bréchet et l’œnologue Philippe Cambie.

Le porc du Ventoux en vedette

Il revenait à Julien Martinat d’ouvrir les hostilités gourmandes avec l’entrée pour laquelle il devait travailler Saint-Jacques, Topinambours et agrumes en association avec un Saint-Chinian, Château Castigno 2018.

Le chef avait décidé de soumettre à l’assemblée une noix de « Saint-Jacques flambée au pastis et herbes sèches, topinambours braisés et clémentines en persillade. » Une réalisation de belle facture qui se mariait parfaitement avec le vin proposé. Pour le plat, c’est Lorenzo Ferro qui s’était vu confier dans son panier du porc du Ventoux, des carottes et des choux en association avec un Gigondas 2016 cuvée « Plateau » du Domaine des Bosquets que Julien Bréchet, qui préside aux destinés de ce domaine, avait eu la bonne idée de servir en magnum. Le plat : « Poitrine de porc du Ventoux, flanc de carottes, crème de chou-fleur fumé, chou romanesco croquant, chou frisé et jus réduit de miel et épices » était gourmand et généreux permettant une bel accord avec le Gigondas. Après délibérations, c’est ce plat qui emportait les suffrages.

Pour terminer ce repas, Mathew Hegarty devait utiliser chocolat et mangue pour réaliser un dessert en accord avec le Châteauneuf du Pape rouge 2016 du Château de Vaudieu, cuvée « Val de Dieu ». L’australien, arrivé en France il y a dix ans, proposait une « Tartelette au chocolat et miso, mangue caramélisée au piment ». Une intéressante réalisation avec un côté pimenté très élégant qui permettait un bel accord avec le vin.

Les Rencontres Gourmandes de Vaudieu revivent… Longue vie, donc, et rendez-vous pour le deuxième épisode !

Michel EGEA

