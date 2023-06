Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Rencontres gourmandes de Vaudieu - La finale consacre Hervé Matthieu

En compagnie des organisateurs, des membres du jury et des partenaires, au premier plan les participants à la finale Louis Thomas à gauche, Hervé Matthieu au centre et les mamas Zoubida et Aude à droite. (Photo M.E.)

A ma droite pour l’entrée, Hervé Matthieu, chef au Château de Montcaud à Sabran dans le Gard. A ma gauche, pour le dessert, Louis Thomas du restaurant Frangine à Marseille, au centre, pour le plat, Zoubida et Aude, cheffes de Meet My Mama de Marseille coachées par Christophe Chiavola. Le jury de cette finale était présidé par Glenn Viel, le chef triplement étoilé de l’Oustau de Baumanière.

Inutile de faire durer le suspense, c’est Matthieu Hervé qui s’est offert le trophée de cette 13e édition avec un travail en deux façons autour de la bonite de Méditerranée, fumée d’une part et en tartare avec un espuma de concombre et jalapeno d’autre part. Une réalisation superbement dressée qui bénéficiait d’un bel accord avec un Clos du Belvédère blanc 2021 du Château de Vaudieu. Un vin 100% grenache riche, opulent, gras et rond.

Les mamas, elles, avaient choisi d’accommoder la volaille aux saveurs orientales avec dattes, aubergines, radis et sauce aux agrumes. Un plat empli de soleil servi en accord avec la cuvée Regard Loin 2020, un vin rouge du Domaine des Bosquets à Gigondas élaboré avec passion et extrême talent par Julien Bréchet.

Quant au dessert de Louis Thomas réalisé à base d’un panier composé de chocolat, poivron, fruits rouges et petit épeautre il a séduit par sa complexité et par l’explosion de saveurs générée à la dégustation et a échoué de peu pour la première marche du podium… Il lui a manqué, peut-être, un dressage un peu plus soigné, mais il est vrai que les conditions du concours ne sont pas celles de la cuisine « maison ». Cela dit l’accord avec le Rasteau VDN grenat 2020 du Domaine Bressy Masson fonctionnait plutôt bien.

C’est ainsi que le rideau est tombé sur ces Rencontres gourmandes de Vaudieu, comme toujours fort goûteuses et fort joyeuses, pour le plaisir des participants, organisateurs et convives au rang desquels les fidèles partenaires de la manifestation étaient en nombre… Un concours dont il ne faut pas oublier qu’il fut fréquenté, en son temps, par de jeunes chefs qui n’étaient pas encore étoilés et qui s’appelaient Alexandre Mazzia, Nicolas Bottero et autres qui se sont, depuis, hissés au firmament de la gastronomie.

Michel EGEA