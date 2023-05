Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Rencontres gourmandes de Vaudieu. Une session de haut niveau

Chefs et membres du jury réunis sur le perron du château de Vaudieu. Au premier rang, de g. à dr. Christophe Pulizzi, Matthieu Hervé, Ewen Martin et Xavier Mathieu. (Photo M.E.)

Pour l’entrée, poulpe, orange, artichaut et fenouil étaient dans le panier de Matthieu Hervé, chef au Château de Montcaud à Sabran dans le Gard. Christophe Pulizzi, chef du restaurant l’Olivier à Pertuis, avait hérité du plat et d’un panier comportant veau, asperges et courgettes, quant à Ewen Martin, Hôtel Les Bories et Sap à Gordes, il devait réaliser un dessert avec petits pois, fraises et quinoa.

Trois chefs pour trois challenges gastronomiques qui allaient être évalués par un jury présidé par l’étoilé de Joucas Xavier Mathieu entouré des artistes, chanteur, comédien, humoriste et mannequin : Anaïs Croze, Severine Ferrer, Elise Larnicol, Terence Tell et Serge Dupire ; un jury qui comptait aussi le maître des lieux Laurent Bréchet et sa fille Élise qui, désormais, travaille aux côtés de son père à la bonne marche de l’activité du Château de Vaudieu. Et c’est un vrai festival de saveurs et de créations de qualité qui fut proposé aux convives par les chefs qui ont parfaitement maîtrisé leur art.

A commencer par Matthieu Hervé proposant un carpaccio de poulpe, houmous d’artichaut au citron vert, orange amère au safran et artichaut barigoule en vinaigrette d’agrumes. Une entrée séduisante esthétiquement et gustativement, bénéficiant d’un accord mets-vin superbe avec un blanc 100% clairette du domaine de Vaudieu. Elégance et complémentarité qui ont logiquement fait pencher la balance et les votes du jury en sa faveur sans que les autres aient démérité.

Servi avec un superbe bourgogne rouge, vin du domaine à Epinieul, le plat concocté par Christophe Pulizzi donnait à déguster le veau en deux services, et en deux temps, soit quasi juste rosi d’une part et en poitrine farcie façon jambinotti d’autre part, chaque assiette proposant aussi les légumes de saison travaillés avec finesse. Pour le dessert proposé par Ewen Martin, l’originalité était de mise avec un travail étonnant, et savoureux, autour du petit pois travaillé cru, juste blanchi, de la fraise en gelée, en vinaigrette, séchée, en sorbet et au naturel et du quinoa décliné en tuile, en crumble et au lait. Pour accompagner cette création, c’est un rosé 2022 du Gigondas du Domaine des Bosquets cher à Julien Bréchet qui était servi, un vin généreux, puissant et de grande personnalité.

Trois chefs, trois créations, trois surprises et, surtout, trois assiettes témoignant d’une extrême qualité de travail et d’une grande capacité de chacun à innover intelligemment, ce qui n’a pas déplu à Xavier Mathieu qui a chaudement félicité ses jeunes confrères.

Michel EGEA