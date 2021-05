Accueil > Méditerranée > Rive Sud > Rendez-vous pour les journées portes ouvertes ‘De ferme en ferme’

Après une année compliquée, crise sanitaire oblige, l’événement "De ferme en ferme ®" fait son grand retour les 26 et 27 Juin, pour le bonheur des petits et des grands de la région Sud. Pour l’occasion, les fermes partenaires de l’opération ouvrent leurs portes l’instant d’un week-end, de 10h à 18h. Pour de nombreuses personnes, c’est une occasion unique de rencontrer des agriculteurs ravis de transmettre leur passion du terroir.

Depuis 1993, initialement dans la Drôme, les fermiers se font une joie d’accueillir des familles désireuses de découvrir la vie à la ferme. Après un report dû à la pandémie, le rendez-vous reprend ses droits pour une nouvelle édition certainement riche en émerveillements et en émotions. Pour faire connaitre leur quotidien, les professionnels proposent toute une palette d’animations, démonstrations, visites guidées, dégustations… Une façon ludique de se familiariser avec la diversité agricole et les produits régionaux.

Sensibiliser les visiteurs à une consommation locale et respectueuse

Pour les agriculteurs, l’opération est ouverte exclusivement aux inscrits à la MSA et adhérents au réseau CIVAM. Il faut savoir qu’ils élaborent leurs produits de façon non industrielle, dans des ateliers à taille humaine. En optant pour ce réseau, ils s’engagent à participer à une démarche de sensibilisation et d’évaluation de leurs pratiques agricoles par rapport à l’agriculture durable. Historiquement, en 1993, ils étaient une trentaine d’agriculteurs du réseau CIVAM à se lancer dans la première édition. Aujourd’hui, « De ferme en ferme ® » rassemble des centaines d’établissements accessibles à tous et qui ont pour objectif de sensibiliser les visiteurs à une consommation locale et respectueuse de l’environnement.

Plus de 70 fermes inscrites dans la région

Pour cette édition 2021, plus de 70 fermes sont d’ores et déjà inscrites sur la région, elles représentent plus de 25 corps de métiers différents. Ainsi, sur les 4 départements, 24 circuits ont été conceptualisés pour attiser la curiosité du public de la région Sud.

Pour Maria Abba, à la tête de l’exploitation du chaudron des Fées en Haute Vallée de L’Arc, « Ferme en ferme » est un moment unique. « J’ai entendu parler de la première édition de l’événement, je me suis dis pourquoi pas, cela tombait bien car avant 2017, je faisais beaucoup de foires et n’avais pas vraiment de temps à consacrer à l’organisation de l’événement. Je souhaitais changer de l’univers des foires, et je n’ai pas été déçue. »

Mathieu Seller