Rendez-vous pour les premières Journées Nationales de l’Agriculture

C’est une première ! A l’instar de nombreux grands pays agricoles, la France organise ses Journées Nationales de l’Agriculture. Les 18, 19 et 20 juin prochains sur l’ensemble du territoire, cette première édition proposera à chaque citoyen de découvrir son patrimoine agricole et alimentaire, en visitant des sites de production, d’enseignement agricole, d’expérimentation, de recherche et des sites de transformation...

Partout en France, les Journées Nationales de l’Agriculture donneront rendez-vous au public, quel que soit son âge, pour des rencontres, des démonstrations, des dégustations et des ventes directes de produits, des expositions, des visites guidées et des ateliers pédagogiques... D’autres événements plus insolites, comme l’élevage d’animaux rares ou la présentation de techniques de culture innovantes et futuristes, seront également à découvrir.

Trois jours pour partir à la découverte de l’agriculture

Au cœur de ce programme riche et varié, la journée du vendredi sera plus particulièrement dédiée aux scolaires et le week-end au grand public. Ces trois seront intenses et enrichissants puisque plus de 1 000 événements seront proposés dans leur grande majorité gratuitement et dans un esprit de partage.

Cet événement convivial et rassembleur est une occasion unique de découvrir ce qui fait le cœur de notre ruralité. Des exploitations agricoles familiales aux élevages en plein air, des domaines viticoles aux industries agroalimentaires, en passant par les lycées agricoles et sites patrimoniaux, c’est l’ensemble de ce qui compose le secteur agricole et para-agricole qui ouvrira grandes ses portes au public.

Mettre en lumière le potentiel d’un secteur à fort potentiel

Conjointement mises en œuvre par Make.org Foundation et #agridemain, avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, les Journées Nationales de l’Agriculture ont pour vocation de :

• Mettre en lumière la souveraineté agricole et alimentaire de la France, premier producteur dans ce secteur de l’Union européenne assurant près de 18 % de la production européenne agricole

• Répondre au souhait des Français de pouvoir échanger avec les agricultrices et agriculteurs qui œuvrent à son rayonnement, et dont le rôle est perçu de plus en plus comme essentiel à la préservation du territoire et de l’environnement

• Permettre aux professionnels de l’ensemble de la filière agricole et paraagricole de valoriser leur métier et la qualité de leurs productions auprès des consommateurs

• Eveiller les consciences face aux défis et enjeux du monde agricole, tels que le développement des circuits courts et la préservation de la biodiversité.

Pour retrouver le programme des Journées Nationales de l’Agriculture, rendez-vous sur le site dédié.

Mathieu Seller