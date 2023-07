Retour sur... Emmanuel Macron à Marseille II : Port, énergies renouvelables, culture... un point d’étape au Mucem

Accueil > Provence > Politique > Retour sur... Emmanuel Macron à Marseille II : Port, énergies (...)

Emmanuel Macron a inauguré la Grotte Cosquer et a dévoilé la plaque attendue depuis un an date de l’ouverture du lieu (Photo Regis Cintas-Flores)

Le chef de l’État, accompagné de Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Henri Cosquer, et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a dévoilé la plaque tant attendue. S’en est suivi une visite guidée de la Grotte, immersion au sein d’une réplique exceptionnelle. Lors de son allocution, le président de Région a souligné « Quand l’État aide Marseille, on est contents, car c’est la capitale de la région et la deuxième ville de France ». Et à propos de la grotte Cosquer rappelle le bilan très positif de la réplique, un an après son ouverture, avec 800 000 visiteurs. Emmanuel Macron salue ce lieu emblématique qui a vu le jour à Marseille. « On a un trésor, qui utilise le numérique et préserve l’environnement ». Souligne le partenariat unique qui a été mis en place avec le ministère de la Culture et ses services, et félicite Kléber Rossillon, d’avoir bâti un lieu unique permettant « d’associer plus de 300 corps de métier, et des entreprises de la France entière ».

Emmanuel Macron s’est rendu sur l’esplanade du Fort Saint-Jean pour un point d’étape du "Marseille en Grand" (Photo capture d’écran)

Puis le chef de l’État a rejoint l’esplanade du fort Saint-Jean qui surplombe le Mucem occasion de rappeler les 10 ans du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Dans ce cadre, devant un public composé à la fois de personnalités des mondes politique, culturel, économique, les représentants des collectivités locales ainsi qu’une sélection de Marseillaises et Marseillais, le Président a abordé nombre de thématiques au rang desquelles le port de demain, les énergies renouvelables, le numérique, la culture...

Trois valeurs

Le chef de l’État rappelle que "Marseille en Grand" est porté par « trois valeurs ». Tout d’abord « le respect ». Il considère que « respectez les gens ce n’est pas leur dire ce qu’ils ont forcément envie d’entendre. Ce n’est pas leur dire : "vous avez des problèmes, je vais m’indigner à vos côtés". C’est de dire la vérité aux gens pour essayer de s’en sortir ensemble. C’est ce que je fais quand je me bats pour qu’on ait un système de retraites qui tienne, pour ne pas laisser à nos enfants quelque chose qui tombe ». « C’est ensuite, poursuit-il, un projet d’ambition car on peut s’occuper de l’urgent mais aussi se projeter dans l’avenir. Quand on parle de nos enfants, quand on parle des transports, de la sécurité, de l’entrepreneuriat : c’est une ambition assumée. Pour Marseille, sa Métropole et la Région, c’est celle que vous portez, l’État doit vous accompagner », insiste le Président. Et "Marseille en Grand" est aussi, selon lui, un projet « de confiance ». « Nous n’avons pas le droit de tomber dans des sujets de division car il s’agit d’un projet de confiance qui regarde devant ».

Un destin méditerranéen

Emmanuel Macron revient sur le passé et cette relation étrange entre Marseille et l’État, cette volonté par exemple du pouvoir monarchique « de la dominer »,« le contrôle par la mer, ce repli sur elle-même... » et il considère que « la deuxième ville de France est prise par le poids du passé ». Mais pour le président de la République, Marseille a un double trésor qui est sa jeunesse (l’une des villes les plus jeunes du pays ) et le fait « de regarder vers cette mer qui est la nôtre. » Selon lui : « Nous n’avons qu’une question à nous poser : jusqu’où Marseille peut apporter à notre pays ? Et comment, en l’aidant nous allons collectivement être plus forts ? »

Faire de Marseille un port exemplaire

Toujours dans son intervention, Emmanuel Macron pose son objectif qui consiste à réconcilier Marseille et la Méditerranée. « D’abord par le port », prévient-il avant d’annoncer : « Nous allons faire de Marseille un port exemplaire, un port qui va s’ouvrir, développer de l’activité... ». Pour ce faire, il annonce des investissements dans quelques projets : comme accélérer l’électrification du port, « 150M€ sont prévus, d’ici à 2027 » ; accélérer la décarbonation des flottes, « cela fait partie du plan France 2030 » ; repenser les équilibres entre Marseille et Fos ; aller plus vite et plus fort sur le ferroviaire et le fluvial car « pour réussir un port a besoin d’être connecté »...

Marseille doit devenir un « grand centre des nouvelles énergies »

Après avoir abordé le Port, le chef de l’État évoque les énergies. « Nous avons la chance d’avoir dans cette région, une force de puissance extraordinaire à travers notre hydraulique, une force de puissance grâce au nucléaire, celui d’aujourd’hui et de demain avec Iter », assure-t-il. Il annonce : « Nous avons décidé de réinvestir sur le renouvelable et le nucléaire ». Et d’insister : « Nous voulons faire de Marseille et de la région, une formidable force de développement des énergies renouvelables produites ici et qui transiteront par Marseille. Je crois en la réindustrialisation par l’écologie autour du port ». Pour lui, Il s’agit ici de « réconcilier écologie et économie ».

« Un nœud de connexions »

« Marseille est déjà connectée à la Méditerranée. Il y a ici le 7e hub mondial des câbles sous-marins ». Le chef de l’État veut continuer à développer « ce formidable nœud de connexions ». Parmi les projets qu’il souhaite en ce sens, il cite notamment : la multiplication les data centers ; la création d’un écosystème de la startup : de la Plateforme à l’école 42 en multipliant les projets ; intensifier la formation, accompagner les écoles d’ingénieurs et les universités. Emmanuel Macron s’engage à accompagner Aix-Marseille Université (AMU) pour aller plus vite « sur l’ensemble des métiers de la mer et de l’économie bleue ». Il entend mettre en place une école de l’économie bleue « pour former des centaines voire des milliers de jeunes venant de nos quartiers nord ».

La Méditerranée

Pour le président de République, la Méditerranée « est une aventure humaine et d’échanges ». Il rappelle : « Nous vivons des temps troubles. Comment penser que la Méditerranée sera épargnée par cette guerre qui est revenue sur notre sol européen. Elle a déjà des conséquences sur le Caucase, bouscule d’autres pays Méditerranéens du flanc Est. La rive Sud -depuis les Printemps arabes, la guerre en Libye...- est percutée par tant de crises, de difficultés, de déstabilisations. » « Personne, insiste-t-il, ne peut accepter cette trahison qui voudrait recréer des frontières au sein de cette mer. Ou que nous nous habituions à y voir des naufrages parce qu’une seule route poussant la misère vers une promesse impossible serait désormais celle qui pourrait nous lier. Non, il faut rebâtir d’autres routes par l’entrepreneuriat, la culture... ».

A propos de culture

Et on ne peut être au Mucem sans aborder la question de la culture. Emmanuel Macron indique avoir demandé au Louvre et au centre Pompidou -qui entame des travaux à Paris-, de « partager des œuvres des collections permanentes avec Marseille ». Il prévoit aussi des partenariats en termes d’échanges d’œuvres et de résidences d’artistes avec des pays de la rive Sud. Il souhaite également que soit créée à Marseille une Académie des Talents. Emmanuel Macron dit aussi avoir très envie « d’une nouvelle cité radieuse », à l’image du Corbusier, dans les quartiers Nord. « 10 grands quartier d’archi d’ici 2030 » via un concours d’architectes contemporains. Évoque du beau dans les quartiers : « Quand on vit au milieu du beau on se sent respectés »

Une saison Méditerranée en 2026 ?

Dans sa lancée, le président de la République espère monter une saison Méditerranée en 2026. « Mais cela ne doit pas seulement être une saison culturelle. Mais une saison des artistes, des entrepreneurs, des innovateurs qui permettra de faire émerger des projets communs de toutes les rives de la Méditerranée. »

En partant de Marseille cette saison associera une dizaine d’autres capitales pour avoir « des projets itinérants : numérique, entrepreneurial, culturel ». Cette saison doit permettre de créer « une circulation redevenue vertueuse ».

Odysséo plus que jamais dans les tuyaux

Emmanuel Macron évoque deux projets auxquels il tient particulièrement : le projet Odysséo -premier lieu au monde dédié à l’éducation à la transition écologique en Méditerranée- « beaucoup de travail fait depuis 2 ans », rappelle-t-il avant d’annoncer : « Je souhaite que le projet puisse entrer au port en 2024 pour parachever ce formidable lieu de culture d’écologie et d’apprentissage ».

Il conclut avec une dernière annonce : « Avec France 2030, il y aura trois grands studios dans la Région, dont un à Martigues et l’autre à Marseille qui seront développés avec des scènes d’envergures internationales ».

Michel CAIRE