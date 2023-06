[Retour sur...] La belle nuit du bien commun marseillaise : 433 400€ ont été récoltés

La nuit du bien commun est d’une efficacité redoutable : 10 projets sélectionnés, tous plus pertinents les uns que les autres. La sélection ? Chaque ville lance un appel à projets public pour sélectionner les entrepreneurs sociaux qui seront présentés sur scène.

Les dossiers sont étudiés par les membres du comité de soutien ainsi que par les experts bénévoles de la Fondation de France. Parmi ces dossiers, une vingtaine de projets seront invités à un Grand Oral devant un jury composé de chefs d’entreprise, de partenaires, de médias et de membres du comité de soutien de la soirée. Le Grand Oral se déroule sous le même format que la soirée : 4 minutes pour convaincre le jury. Après délibération, sont retenues les associations étant les plus pertinentes en termes d’impact, d’innovation, d’intérêt social et d’essaimage.

Arrive enfin le grand soirée trois minutes pour les présenter avec, souvent, émotion, puis l’entrée, comme en mission, du commissaire priseur, en soutien aux projets pour qu’ils obtiennent les fonds nécessaires à la réalisation de leur projet.

Cantina

Ainsi les participants ont soutenu Cantina. Créée en 2018 l’association Cantina a pour mission de sensibiliser le public au gaspillage alimentaire en créant du lien social. Elle agit sur le territoire marseillais et ses environs. En utilisant la cuisine comme outil fédérateur, elle défend, par le biais de différentes activités, l’accès à un alimentation saine et de qualité pour tous.

La Cité de l’agriculture

La Cité de l’agriculture a également été soutenu. est un outil de recherches, d’actions et d’interventions face à la nécessité d’une profonde transformation écologique et sociale de notre société. Elle place l’accès à l’alimentation durable et l’agriculture urbaine en clefs de voûte de la transition écologique des villes. L’association défriche, identifie et expérimente des bonnes pratiques puis agit pour leur réplicabilité. Elle accompagne, forme et favorise la coopération entre les acteur.ices de la ville. Laboratoire de nouveaux modèles pour faire société, elle est à la fois ancrée sur le terrain et à la pointe d’une réflexion sur la possibilité de s’organiser collectivement pour des villes plus justes et durables. La Cité de l’agriculture s’adresse au grand public, aux professionnel.le.s du secteur, aux expert.e.s et aux faiseu.se.rs de ville. Elle porte des valeurs d’optimisme, d’audace, d’inclusion, d’ouverture, de féminisme et d’engagement.

Clean My Calanques

Clean My Calanques c’est une bande de potes qui en a eu marre de voir sa ville devenir une déchetterie au fil des années et qui a eu envie de faire changer les mentalités ! Ils ont donc remonté leurs manches et ont commencé à organiser entre eux des randonnées de dépollution dans les calanques. Après 5 ans d’existence, ils sont maintenant plus de 60 000 Cleaners sur les réseaux et plus de 50 tonnes de déchets ont pu être retirées des calanques et des alentours.

Ensemble 2 générations

Pour Ensemble 2 générations Que vous soyez un jeune âgé de 18 à 30 ans, un senior de plus de 60 ans ou un proche d’une personne âgée, chacun apporte à l’autre un service. Le jeune profite d’un logement à coût modéré en échange de son engagement, il n’a donc pas à cumuler les études avec un job étudiant et évite la précarité . Selon la formule choisie, le senior bénéficie d’une présence sécurisante le soir et la nuit ou d’entraide ou d’un complément de revenus en fonction de sa situation. La famille aidante est rassurée quant à elle d’avoir un étudiant de confiance présent au domicile de son parent âgé.

Festin

Festin part d’un constat simple : Alors que le chômage baisse en France, il reste dramatiquement élevé dans les catégories de population les plus marginalisées, ce qui accroît encore le décrochage avec le reste de la population. Par ailleurs, le secteur de la restauration est structurellement en tension, avec 200 000 postes non pourvus en France (2022). Face à cela l’association L’association Festin, mobilise la cuisine et le secteur de la restauration pour en faire un vecteur de transformation et d’insertion sociale.

Kipawa

Kipawa est un programme d’apprentissage du français intensif, contextualisé et inclusif destiné aux personnes exilées, à Marseille. La formation est conçue comme un programme d’alternance, adapté aux personnes demandeuses d’asile qui n’ont pas encore accès à l’emploi : chaque apprenant partage son temps entre cours collectifs de français et temps passé dans une association en bénévolat. L’association est choisie en cohérence avec ce que chaque personne exilée peut lui apporter : savoir-faire, compétences, talents dans le domaine. Chaque individu s’investit donc dans un apprentissage théorique couplé à une pratique de la langue française régulière autour de centres d’intérêt partagés. Une solution simple et accessible de logement : la colocation solidaire

La Maison de Marthe et Marie

La Maison de Marthe et Marie est une association loi 1901 à but non lucratif fondée en 2010 par une sage-femme. Elle vient en aide aux femmes enceintes en difficulté en leur proposant une solution innovante d’hébergement à loyer modéré : la colocation solidaire. Cette solution de logement permet aux femmes enceintes dans une situation difficile (précarité, isolement, problème de logement, solitude, grossesse imprévue…) de mener à bien leur grossesse dans un environnement chaleureux et sécurisant : des grands appartements de 6 à 8 chambres. L’originalité de notre projet réside dans les volontaires : des jeunes femmes (non enceintes), âgées de 25 à 35 ans, s’engagent à vivre au quotidien avec les femmes accueillies tout en exerçant leur activité professionnelle à l’extérieur de la colocation.

La Maison des femmes Marseille Provence

La Maison des femmes Marseille Provence est un lieu unique d’accueil, d’écoute, de soin, d’accompagnement et d’orientation pour les femmes vulnérables et victimes de violences. Quatre parcours de soins sont proposés : la prise en charge des femmes victimes de violences ; des femmes victimes de mutilations sexuelle ; des femmes enceintes en situation de violences ; La Maison des Femmes mène aussi des actions de prévention, éducation et promotion de la santé.

L’association Pilotine

L’association Pilotine accueille des jeunes et des adultes en insertion, organise des chantiers de mise en situation de production et aide à l’orientation professionnelle. L’association joue le rôle de guide quand la vision d’un chemin vers l’emploi est fictif, elle fonctionne par étapes afin que cette mission paraisse moins difficile, tout comme une pilotine. Les objectifs : transmettre des savoir-être et savoir-faire sur les métiers de la mer aux personnes éloignées de l’emploi. Proposer des opportunités d’emploi ou de formation aux jeunes/adultes passés par le chantier école.