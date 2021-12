Rétrospective : Laurent Carrié un nouveau préfet pour ’Marseille en grand’

Accueil > Aix Marseille > Politique > Rétrospective : Laurent Carrié un nouveau préfet pour ’Marseille (...)

Christophe Mirmand préfet des Bouches-du-Rhône et de région a intronisé au mois d’octobre Laurent Carrié, en rappelant les 12 projets du plan « Marseille en grand » déjà amorcé pour certains d’entre eux. La mission de ce nouveau préfet à l’égalité des chances est de mesurer les conditions de mise en œuvre du Plan par les collectivités locales -ville de Marseille, métropole Aix Marseille Provence et Région Sud- pour pouvoir en rendre compte au président de la République. Retour sur cette première rencontre avec la presse.

Le préfet de régionChristophe Mirmand et le et le nouveau préfet à l’égalité des chances, Laurent Carrié (Photo Mireille Bianciotto)

Vous êtes venu pour mettre Marseille sous tutelle de l’État ?

J’ai été missionné pour mettre en place, d’une part, des missions d’égalité des chances, logement, rénovation urbaine, politique de la ville, d’autre part pour accompagner, travailler auprès du préfet de région, pour le plan Marseille en grand. En tout cas, si l’idée avait été de mettre en place une tutelle sur les collectivités, je ne suis pas la bonne personne, je n’ai pas le bon ADN, puisque j’ai un parcours qui est essentiellement centré sur le travail en collectivités, avec les élus (...)

De quel budget disposez-vous ?

En étant un peu direct, je vous dirai que je n’ai pas de budget. Moi je suis sur une mission de coordination. En revanche, il y a un certain nombre de crédits qui vont être inscrits, concernant le Plan Marseille en grand. Ma mission première sera, d’ici la fin de l’année, de continuer le Plan Marseille en grand. (...)

Et pour le calendrier, vous avez des étapes précises ?

Tout à fait, c’est pour cela que j’ai pris mon poste pour pouvoir être réactif immédiatement. Il y a du très court terme, il y a du moyen et du long terme. Le très court terme, va être de s’entendre très vite sur la création de la société publique avec la ville de Marseille pour pouvoir rénover les écoles. Après sur le plus long terme il faut travailler sur le fond, sur des projets comme Odysseo (structure à dimension internationale dédiée à la Méditerranée NDLR), le cinéma où dans ce cadre effectivement, il faut déterminer les maîtres d’ouvrage, définir les sites, bâtir les financements. Là, on est sur des projets qui vont renforcer l’attractivité de la ville, mais cela va prendre un peu plus de temps (...)

Pour les écoles vous avancez le chiffre de 800M€ ?

Le chiffre de 800 millions d’euros correspond à quelque chose de très précis, qui est l’enveloppe des 174 écoles à rénover. Mais, on travaille sur le montant global du programme avec la Ville et on travaille sur le montant des participations financières de l’État... (...)

A la question, comment ce préfet va-t-il être à la fois préfet à l’égalité des chances et coordinateur du plan Marseille en grand, le préfet Mirmand précisera que ce Plan a aussi un volet urgence sociale et plus de solidarité par exemple avec des bassins pour apprendre à nager, avec la ministre des Sports....

Propos recueillis par Mireille BIANCIOTTO

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site