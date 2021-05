Robert Jimenez nommé directeur de région Paca et Corse de Harmonie Mutuelle

Accueil > Provence > Economie > Robert Jimenez nommé directeur de région Paca et Corse de Harmonie (...)

Après une vingtaine d’années dans les services et le conseil en matière assurantiel, Robert Jimenez rejoint Harmonie Mutuelle du Groupe VYV le 13 janvier 2020 en tant que Responsable d’Animation Commercial du Marché des Entreprises pour la Région Provence Alpes Côte d’Azur et Corse. En avril 2021, il devient Directeur de la Région Paca et Corse.

Robert Jimenez prend la direction région Paca Corse de Harmonie Mutuelle ©DR

Débutant sa carrière professionnelle en 1989 au sein d’un cabinet de conseil, il accompagne des sportifs de haut niveau par le biais de techniques menant à l’amélioration de la performance et au développement positif. Il rejoint en 1995 la compagnie d’Assurance AGF du Groupe Allianz, où il prendra par la suite différentes fonctions de développement commercial en matière d’IARD, Vie sur les Marchés du Particulier du Professionnel et de l’Entreprise. Son parcours l’amène à diriger des équipes pour devenir Responsable National du Coaching d’une organisation commerciale orientée « Conseils » au siège parisien du Groupe Allianz avec une spécialisation particulière sur le Consulting en "Développement Commercial et Marketing" auprès de réseaux nationaux et cabinets d’expertises comptables avec plus de 500 missions sur l’ensemble du territoire.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez Harmonie Mutuelle, Robert Jimenez aura pour missions sur les territoires Paca et Corse de consolider l’activité des trois marchés (particuliers, entrepreneurs et entreprises), d’intensifier - l’activité multi métiers et nouer des liens entre tous les acteurs locaux (individuels et économiques) … et de développer - les synergies avec l’ensemble des structures locales du Groupe VYV, avec les services sociaux, l’AVM, les élus...

Les défis à relever

Les ambitions de Robert Jimenez, nouveau Directeur Régional Harmonie Mutuelle Paca et Corse, s’articuleront autour de nouveaux enjeux nationaux. « C’est au niveau du territoire que se coordonne l’action publique et économique, que se jouent le développement, le rayonnement, la proximité et la capacité à créer du collectif avec l’appui de tous nos partenaires sociaux et économiques, tels que la CCI Aix-Marseille Provence et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

L’enjeu est de définir les moyens à mettre en œuvre pour développer nos parts de marché et rencontrer plus d’entrepreneurs, plus de décideurs et de partenaires locaux. L’important est de trouver des solutions adaptées en proximité pour embarquer tout le monde dans notre projet commun. Nous sommes la mutuelle des entreprises et sommes aux côtés des entrepreneurs et des salariés, dans tous les moments de la vie de l’entreprise. Harmonie Mutuelle innove et accompagne les dirigeants et leurs collaborateurs en mettant à leur disposition des boîtes à outils, ateliers de prévention, soutien psychologique, essentiels en période de crise sanitaire. » Pour l’accompagner, l’équipe managériale est composée de 13 collaborateurs.

Un renforcement managérial en cohérence avec de nouvelles ambitions sur le territoire

Depuis le début d’année, Harmonie Mutuelle poursuit sa transformation en devenant d’ici cet été une « Entreprise Mutualiste à Mission ». 12 régions opérationnelles (calquées sur les régions administratives françaises) sont créées, ainsi que 3 directions exécutives qui ont la mission de les animer et de les coordonner afin de renforcer leur développement et d’accroître leur rayonnement. « L’enjeu pour nous est d’unir, rassembler, fédérer en proposant des solutions innovantes, incluses, équitables et solidaires en matière de protection sociale, de service, de prévention et de RSE », précise Robert Jimenez.

Jean EYGUESIER