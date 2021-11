Rodolphe Saadé, PDG du Groupe CMA CGM reçoit le Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2021

Accueil > Ailleurs > Economie > Rodolphe Saadé, PDG du Groupe CMA CGM reçoit le Prix de l’Entrepreneur de (...)

Rodolphe Saadé a reçu le prix de l’entrepreneur de l’Année 2021 © EY France

Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année [1] a été décerné à Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM -dont le siège est implanté à Marseille- un leader mondial du transport maritime et de la logistique, un acteur incontournable des échanges économiques mondiaux, « qui s’est illustré à plusieurs reprises par son sens des responsabilités », précise le jury. Le Groupe CMA CGM emploie 110 000 personnes dans le monde dont 3 000 sur le territoire Aix-Marseille. Le jury a particulièrement apprécié « son audace entrepreneuriale et ses engagements environnementaux. » Rodolphe Saadé de prévenir : « En matière de décarbonation, il faut agir maintenant. On peut toujours rêver d’un monde meilleur mais pour qu’il se réalise, il faut agir. »

Depuis près de 30 ans, le Prix de l’Entrepreneur de l’Année met à l’honneur ces femmes et ces hommes créateurs de richesse et d’emplois en France. Dans un contexte inédit, ces entrepreneurs ont su faire preuve de résilience, de courage et d’agilité. Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année souhaite ainsi mettre en avant le rôle central de l’entrepreneur dans la société et valoriser les initiatives porteuses de sens et susceptibles de faire bouger les lignes.

