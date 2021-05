Accueil > Sports > Rugby : Marseille prépare la Coupe du Monde...

Comme en 2007, le stade Vélodrome sera le cadre de quatre matchs de groupes et de deux quarts de finale à l’automne. Directeur du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France, Claude Atcher était jeudi à Marseille afin de fixer avec le maire, Benoît Payan, le coût pour la ville de l’organisation de ces six matchs. « Il était pour nous essentiel de renégocier la facture face à l’état catastrophique des finances de la ville, a précisé devant la presse Benoît Payan. Je tiens à remercier Claude Atcher qui a été à notre écoute et a compris nos attentes. Grâce à ce travail en collaboration avec le Comité d’Organisation et à divers partenariat, nous sommes parvenus à diviser la facture par deux. Elle passe de 7 millions d’euros à 3,5 millions d’euros. »

400 apprentis embauchés

Avec Claude Atcher, la municipalité envisage « une organisation raisonnable pour une acceptabilité de l’événement » sans excès ni démesure. « Nous avons l’ambition de faire en sorte que l’accueil de la Coupe du Monde de rugby soit ancré dans les problématiques sociales », a précisé Claude Atcher qui a annoncé l’embauche depuis mars de 400 apprentis dans des formations liées au sport, au tourisme et à la sécurité. La ville de Marseille et le Comité d’Organisation espèrent une « montée en puissance » avant la Coupe du Monde avec l’hypothèse d’un match France-Algérie à l’Orange Vélodrome.

Ouverture de la billetterie Les six matchs programmés sont déjà une réussite pour la billetterie. « Un million de billets en trois après-midi, avec près de 4 000 vendus à la minute », a souligné Claude Atcher. La Coupe du Monde de rugby se déroulera du 8 septembre au 21 octobre 2023.

Calendrier des matchs à Marseille

Marseille accueillera au Stade Orange Vélodrome - 6 matchs dont 2 quarts de finale.

Angleterre - Argentine (samedi 9 septembre).

Afrique du Sud - Écosse (dimanche 10 septembre).

France - Afrique 1 (jeudi 21 septembre).

Afrique du Sud - Asie/Pacifique 1 (dimanche 1er octobre.)

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (samedi 14 octobre.)

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (dimanche 15 octobre).

Rappel des équipes déjà qualifiées

Douze équipes ont déjà validé leur ticket pour la prochaine coupe du monde en France en 2023. Sans surprise, 10 des 12 équipes ont déjà participé à toutes les coupes du monde précédentes. La fine fleur du rugby mondial est donc assurée d’être au rendez-vous.

Poule A : Nouvelle-Zélande, France, Italie, Amérique 1, Afrique 1.

Poule B : Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Asie/Pacifique 1, Europe 2.

Poule C : Pays de Galles, Australie, îles Fidji, Europe 1, Vainqueur du tournoi de qualification.

-Poule D : Angleterre, Japon, Argentine, Océanie 1, Amérique 2.

La Rugby World Cup France 2023 en quelques repères

Elle aura lieu du 8 septembre au 28 octobre 2023.

20 équipes participantes : 4 poules de 5 équipes.

48 matchs dont 40 en phase de poule.

Quarts de finale (week-end du 14 octobre)

Demi-finales (week-end du 21 octobre).

Finale pour la 3e place et finale (week-end du 28 octobre).

9 villes et stades hôtes de la compétition : Bordeaux (Stade Matmut Atlantique), Lille (Stade Pierre-Mauroy), Lyon (Groupama Stadium), Marseille (Stade Orange Vélodrome), Nantes (Stade de la Beaujoire), Nice (Allianz Riviera), Saint-Denis (Stade de France), Saint-Étienne (Stade Geoffroy-Guichard), Toulouse (Stadium).

