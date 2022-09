Rugby PRO D2 - Deuxième défaite pour Provence Rugby à Aurillac (22-13) : naufrage dans un champ de patates

Accueil > Sports > Rugby PRO D2 - Deuxième défaite pour Provence Rugby à Aurillac (22-13) : (...)

Il fallait avoir de la constance et une bonne capacité à supporter l’auto-flagellation pour rester vendredi soir devant sa télé jusqu’au bout du match, avouons-le souvent insipide, qui opposait Aurillac à Provence Rugby sur sa « pelouse », pardon, son champ de patates ! Et donc pour assister à la défaite (22-13) des Noirs qui, s’ils ambitionnent vraiment de terminer dans le sextuor de tête au printemps prochain, ont intérêt à plus que corriger leur copie.