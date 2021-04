Rugby Pro D2. Après une victoire face à Grenoble, Provence Rugby veut doubler la mise face à Carcassonne

Accueil > Sports > Rugby Pro D2. Après une victoire face à Grenoble, Provence Rugby veut doubler (...)

© Destimed

« Il nous fallait gagner face à Grenoble la semaine dernière… C’est fait. De la même façon il nous faut battre Carcassonne vendredi soir. » Pour Mauricio Reggiardo, le manager de Provence Rugby, il n’y a pas d’autre alternative que la victoire pour, dans un premier temps, s’éloigner d’une inquiétante zone de relégation. « Une chose est certaine, c’est que nous avons notre destin entre nos mains, et ça c’est appréciable », confiait l’Argentin en conférence de presse d’avant-match. S’il est un mot qui revient sans cesse dans le discours du technicien, c’est « connecté ».

Confiance rétablie

En fait, depuis son arrivée, il n’a de cesse de faire en sorte que les joueurs soient connectés entre eux et que l’esprit d’équipe soit plus fort que les individualités. « Il faut rétablir la confiance de façon individuelle mais aussi collective… » Un discours qui semble porter ses premiers fruits car dans un contexte très particulier, pour la première fois depuis fort longtemps, c’est une équipe soudée qui a fait front face à Grenoble. « Nous n’avons pas baissé les bras, vendredi dernier, après avoir encaissé un essai stupide dans les premières minutes du match. C’est cet état d’esprit qui m’intéresse. » Autre apport non négligeable du nouveau coach : un peu plus de discipline. Treize fautes commises contre Mont-de-Marsan, onze face à Colomiers et dix contre Grenoble. Que du positif. D’autant plus que pour la première fois depuis longtemps, les Aixois n’ont reçu aucun carton.

Des sourires à l’entraînement

« C’est vrai que nous travaillons beaucoup sur la discipline », confiait Florent Massip, l’arrière et buteur aixois. Le Réunionnais, jeune papa, caracole en tête au classement des buteurs avec 325 points à son actif. Il a porté, il y a peu, son total de points à plus de 1 000 dans sa carrière et devrait être l’un des atouts aixois vendredi face à Carcassonne. « Dimanche dernier, nous avons repris le travail avec le sourire, nous disait Florent Massip. Ça faisait longtemps que ça n’était pas arrivé. » Du sourire et de la confiance pour boucler l’exercice 2020-2021 si particulier avant de se tourner vers une nouvelle saison que tout le monde espère plus sereine sous la houlette de Mauricio Reggiardo.

Michel EGEA

Provence Rugby vs Carcassonne, vendredi 16 avril à 19 heures au Stade Maurice David au Jas de Bouffan à Aix-en-Provence.