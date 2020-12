Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Béziers, du lourd pour Provence Rugby

Il est des affrontements qui comptent plus que d’autres. Celui qui opposera, ce vendredi 11 décembre à Aix-en-Provence les Biterrois aux Provençaux en fait partie. Car dans ce championnat pour le moins perturbé, et pas que par la covid, les deux formations peuvent ambitionner une place qualificative ouvrant la porte aux play-off.

Antoine Soave a signé sa prolongation de contrat en présence de Denis Philipon, le Président de Provence-Rugby. (Photo P.R.)

La semaine dernière, Béziers a dominé Colomiers dans l’Hérault (14-9) alors que les Provençaux se sont offerts un aller-retour à blanc à Grenoble, le blanc étant celui de la neige tombée en abondance sur la pelouse du stade des Alpes et qui a empêché le déroulement de la rencontre. Ce qui est fort dommage car l’équipe provençale qui avait été mise en place par Fabien Cibray était largement composée de jeunes joueurs évoluant en espoir et que l’on aurait aimé voir en découdre avec l’une des formations top-niveau du championnat, même si son classement actuel ne le laisse pas penser. Pour Charles Brousse, le centre des Noirs qui devait retrouver le pré après une absence de quelques semaines pour blessure, « c’est frustrant car nous nous étions bien préparés pour affronter Grenoble. » Mais ce n’est que partie remise et Charles Brousse comptera parmi les joueurs retenus pour affronter Béziers. « Il n’y a aucune appréhension pour moi, confiait-il en conférence de presse d’avant-match, je suis tout à fait remis et j’ai pu travailler avec le collectif depuis quelques semaines. »

L’hiver sera rude

Fabien Cibray, le manager général, lui aussi, aurait bien aimé que cette rencontre à Grenoble puisse se jouer. « D’abord parce que nous étions bien préparés physiquement et mentalement et qu’il est toujours difficile de renoncer à l’affrontement dans ces conditions. Ensuite parce que le report de cette rencontre nous annonce un hiver rude… » En effet, la ligue a programmé ce déplacement à Grenoble le 6 février prochain. Ce qui obligera les Provençaux à jouer un bloc de 10 rencontres, et non des moindres, avec un redoutable enchaînement de déplacements à Vannes (29 janvier), Grenoble (6 février) et Biarritz (12 février) rencontres bien encadrées, entre autres, par la réception de Perpignan (8 janvier) un déplacement à Nevers (15 janvier) et la réception d’Oyonnax (15 février)… Excusez du peu ! Alors, ce qui est pris est pris et les Provençaux savent qu’ils auront à faire à du très lourd face à Béziers. « Une équipe qui rentre dedans, qui développe un jeu frontal très physique. Nous avons donc travaillé pour préparer cet affrontement, poursuit Fabien Cibray. Sans pour autant abandonner notre jeu fait de vivacité. »

Antoine Soave prolonge pour deux saisons

Cette semaine a été marquée par la prolongation du contrat du pilier Antoine Soave pour deux saisons supplémentaires. Arrivé en Provence à l’été 2019, l’ex-Massicois a disputé 16 rencontres sous le maillot noir. A 25 ans, il possède une marge de progression importante et ses qualités humaines sont reconnues par l’ensemble du vestiaire. Pour Fabien Cibray : « C’est la récompense de gros sacrifices pour lui. Il s’est blessé à l’épaule la saison dernière et a dû beaucoup travailler pour revenir. Il n’était pas beaucoup dans la rotation en début de saison mais à force de sérieux, de travail et d’implication, il l’est beaucoup plus aujourd’hui. Il répond aux attentes, il est totalement dans ce qu’on attend de nos joueurs. Au niveau du jeu, il est dynamique, il a du déplacement, beaucoup d’activité et il a totalement sa place dans le rugby que l’on veut proposer. C’est un garçon qui a un état d’esprit exemplaire et des qualités humaines prépondérantes dans la vie du groupe. Nous sommes très heureux de sa prolongation ».

Michel EGEA

XV de départ

1-Mike Corbel. 2-Hikairo Forbes. 3-Mohamed Loukia. 4-Julien Le Devedec. 5-Adrien Warion. 6-Guillaume Piazzoli. 7-Bertrand Guiry. 8-Charles Malet. 9-Clément Darbo. 10-Nicolas Bezy (cap.). 11-Thibaut Zambelli. 12-Théo Belan. 13-Charles Brousse. 14-Andrzej Charlat. 15-Florent Massip.

Remplaçants

16-Antonin Gontard. 17-Antoine Soave. 18-Damien Lagrange. 19-Lucas De Coninck. 20- Romain Sola. 21-Ludovic Radosavljevic. 22-Dorian Bonnin. 23-Yohan Montès.