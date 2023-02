Rugby Pro D2 – En recevant Nevers, Provence Rugby veut éviter de jouer au yoyo !

Accueil > Sports > Rugby Pro D2 – En recevant Nevers, Provence Rugby veut éviter de jouer au (...)

Au match aller face à Mont-de-Marsan (victoire 20-19 des Provençaux), Kevin Bly, l’ailier provençal, avait déjà posé des problèmes à l’adversaire. Vendredi dernier, il a signé deux essais chez les Montois. (Photo Provence-Rugby).

« Chiche » était le dernier mot de notre article la semaine dernière au lendemain de la déculottée à domicile face à Béziers (25-44). Chiche d’aller chercher une victoire chez le rival direct d’Oyonnax pour le présent exercice, chez ces Montois qui ont joué l’accession la saison dernière. Alors que peu nombreux auraient misés un kopeck sur eux, ils l’ont fait, et de quelle manière ! Retrouvant ainsi le moral et le sourire.

Alors oui, tout a souri pour les Provençaux au stade André-et-Guy-Boniface ; mais il ne suffit pas d’avoir de la chance pour taper avec le bonus le dauphin du championnat sur sa pelouse. Et si l’apport du Néo-Zélandais Inga Finau, la nouvelle recrue aixoise, a été déterminant, le collectif s’est totalement impliqué pour créer la surprise de cette 19e journée à l’image de Kevin Bly, auteur de deux essais.

Au delà du moral retrouvé, c’est aussi l’ambition, jusqu’alors en berne, de terminer dans les six premières places qui revient au devant de la scène. Pour consolider tout ça, il faudra éviter de jouer au yoyo en recevant Nevers qu’il est impératif de battre.

D’abord la victoire, on verra ensuite pour le bonus car, pour l’heure, l’Uson pointe à deux longueurs devant les Aixois. Nul doute que la performance à Mont-de-Marsan motivera celles et ceux qui hésitaient entre rester au chaud chez eux ou venir encourager les noirs et les fera se pencher vers la deuxième proposition. Histoire de prouver que si le jeu est là, le public suivra !

Salles et Hannoyer : deux nouvelles recrues

Dans un communiqué de presse publié hier, Provence Rugby annonce la signature de deux nouvelles recrues pour la saison prochaine : le Toulonnais Thomas Salles et le castrais Théo Hannoyer ; tous deux se sont engagés pour trois ans.

Deuxième-ligne, Théo Hannoyer a suivi l’intégralité de la filière des équipes de France jeunes puisqu’il a été international M17, M18, M19 et M20, disputant le Tournoi des 6 Nations des Moins de 20 ans en 2016. Ce n°5 massif est aussi un leader de touche que les Provençaux avaient croisé lorsqu’il évoluait à Valence-Romans. Les Noirs avaient alors découvert un joueur agressif, dur au mal, et démontrant beaucoup d’activité sur le terrain. Au terme de son aventure dromoise (2018-2021) il avait poursuivi sa carrière au Castres Olympique.

De son côté, Thomas Salles arrive de Toulon où il est actuellement un élément important de l’effectif (25 matchs disputés depuis la saison dernière). S’il évolue plutôt à l’arrière avec le RCT, Salles peut aussi bien couvrir les postes de centre et d’ailier, voire de demi d’ouverture. Avant son arrivée en Top 14, le cantalien de naissance évoluait avec le Stade Aurillacois, où il s’était imposé comme un joueur majeur de Pro D2 entre 2016 et 2021. Il avait notamment démontré une grande solidité dans l’exercice du tir au but -et notamment de loin- , des aptitudes défensives importantes ainsi qu’une grande présence dans le secteur aérien.

Michel EGEA

Provence Rugby vs USO Nevers, vendredi 10 février à 19h30 stade Maurice David (Jas de Bouffan) à Aix-en-Provence. plus d’info : provencerugby.com