Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Et maintenant du très lourd pour Provence-Rugby

Face à Montauban, des provençaux conquérants à l’image de cette touche parfaitement négociée. (Photo Michel Egea)).

« Nous avons montré notre vrai visage pendant 60 minutes… » Le coach argentin de Provence Rugby affichait un sourire tout en retenue à l’issue de la rencontre de vendredi dernier. A force de nous répéter à longueur de conférences de presse que son équipe pouvait être au niveau des meilleures et que le jour où elle y arriverait elle serait difficile à battre il tenait enfin la preuve de ce qu’il avançait. Et c’est vrai que nous n’avions jamais vu les Noirs jouer cette saison comme ils l’ont fait en première mi-temps face à Montauban.

Se faire mal pour gagner

De l’envie, du mouvement, de bonnes combinaisons, une défense rigoureuse, une charnière opérationnelle : n’en jetez plus ! A croire que certains ont entendu les commentateurs du match France-Nouvelle-Zélande qui rappelaient qu’un jour un vénérable ancien avait affirmé qu’en rugby il ne pouvait pas y avoir de victoire sans se faire mal. Le seul regret qu’affichaient Mauricio Reggiardo et le deuxième ligne Hans Nkinsi, enfin revenu dans l’équipe et l’un des artisans principaux de la victoire du jour, c’était de ne pas avoir su préserver le point du bonus.

Avec une confiance (re)trouvée

Reste à savoir désormais si les Noirs pourront développer ce volume de jeu et affirmer leurs ambitions avec puissance au long des rencontres qui arrivent. Et dès ce vendredi soir face au Stade Montois qui caracole en tête du championnat. Le déplacement s’annonce périlleux mais avec une confiance totalement retrouvée, ou plutôt trouvée, il sera intéressant d’assister au combat. En forme de boutade, lorsque nous lui posions la question de savoir combien de points avaient été planifiés par Provence-Rugby pour ce troisième bloc, Mauricio Reggiardo nous répondait : « Entre un et vingt ! » Pour l’heure c’est cinq sur dix, la moyenne, donc. Peut-mieux faire ? A voir !

Michel EGEA

Stade Montois vs Provence Rugby, vendredi 3 décembre à 19h30 à Mont-de-Marsan