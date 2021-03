Rugby Pro D2 : Face à Angoulême, le match de la peur pour Provence Rugby

Accueil > Sports > Rugby Pro D2 : Face à Angoulême, le match de la peur pour Provence (...)

Au soir du 8e match enchaîné par Provence Rugby depuis le début de l’année, une défaite à Béziers la semaine dernière (31-15), les mathématiques sont cruelles : une victoire et sept défaites enchaînées, 7 points pris dont 3 bonus défensifs et une dégringolade au classement de la 6e place au soir de la 14ejournée (avec 32 points) à la 10e actuellement avec 39 points, soit à quatre point de la 14e place synonyme de toutes les angoisses.

Provence rugby reçoit Soyaux-Angoulême ce vendredi (Photo Destimed/RP)

Autant dire que la réception de Soyaux-Angoulême ce vendredi est capitale pour les Provençaux afin de casser une spirale qui s’est construite au fil des matchs à force de fautes plus ou moins stupides, de doutes et de « jeu de baballe », dixit Fabien Cibray, le manager général au cours de la conférence de presse d’avant match.

Un « commando » sur le terrain

Il faudra l’oublier, ce « jeu de baballe » car les Angoumoisins arriveront à Aix avec le couteau entre les dents, eux qui se sont repris ces dernières semaines et qui, s’ils pointent toujours en dernière place, sont en droit d’ambitionner un sauvetage in-extrémis ; pour eux, chaque rencontre est une finale de coupe du monde et les aixois le savent. Alors, Fabien Cibray et le capitaine Ludovic « Rado » accompagnés de leurs troupes, se sont mis au vert, ou plutôt au frais, pendant deux jours cette semaine du côté de Briançon.

Histoire de remettre collectivement les points sur les « i », les pendules à l’heure et de se forger un esprit « commando », précise encore Fabien Cibray, avant de redescendre, sur le synthétique aixois, disputer ce qui ressemble bougrement à un match de la peur. Et il est vrai qu’une nouvelle contre performance ferait désordre au sein d’un club qui est, rappelons-le, l’un des plus gros budgets de cette Pro D2. Une rencontre qui se déroulera sans Guillaume Piazzoli, suspendu cinq semaines après son carton rouge reçu face à Oyonnax et sans Thibault Zambelli, suspendu un match pour avoir accumulé trois cartons jaunes

Michel EGEA

Provence-Rugby vs Soyaux-Angoulême, ce vendredi 5 mars à 19 heures, stade Maurice-David au Jas de Bouffan, Aix-en-Provence.

Le XV de départ : Oleg Ishchenko (1), Loïck Jammes (2), Mohamed Loukia (3), Jérôme Mondoulet (4), Damien Lagrange (5), Grégory Annetta (6), Charles Malet (8), Tyrone Viiga (7), Clément Darbo (9), Ludovic Radosavljevic (10), Thomas Lacelle (11), Jerry Burotu (12), Charles Brousse (13), Andrzej Charlat (14), Florent Massip (15).

Remplaçants : J. Laget (16), M. Corbel (17), J. Le Devedec (18), D.

Bonnin (19), D. Lavernhe (20), T. Belan (21), T. Guigon (22), Y. Montes (23).