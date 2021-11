Rugby Pro D2. Face à Grenoble, Provence Rugby s’en sort aux forceps 19-13

Accueil > Sports > Rugby Pro D2. Face à Grenoble, Provence Rugby s’en sort aux forceps (...)

Finalement les Provençaux ont inauguré leur nouvelle tunique bleue avec une victoire. Pourvu que ça dure (Photo Michel Egéa)

Un flacon désespérément laid et vide pendant les 30 premières minutes où le jeu insipide des Provençaux permettait aux visiteurs de mener 10-0. Des Noirs, bleus pastel pour la circonstance, qui étaient loin d’honorer leur nouveau maillot « Cézanne » où figure la reproduction d’une des Sainte-Victoire du maître d’Aix. Hélas on était bien loin d’un sommet rugbystique au grand dam des 5 300 spectateurs et des poussières qui permettaient d’afficher guichets fermés. Pas grand monde, à ce moment là, aurait misé un centième de kiwi, la monnaie néo-zélandaise, sur une victoire provençale.

C’était sans compter sur une capacité des locaux à remplir petit à petit le flacon en profitant d’une baisse de rendement des Isérois tout en haussant un peu leur niveau de jeu pour atteindre la mi-temps sur le score de 13-13. Un score qui n’allait pas évoluer pendant une grande partie de la seconde période. Avouons-le, on s’ennuyait ferme, mais on pouvait constater que, défensivement, les Provençaux tenaient la route.

Et finalement, deux pénalités transformées de Massip allaient faire pencher la victoire dans le camp aixois. Massip qui, soit dit en passant, a encore totalisé 14 des 19 points inscrits au tableau d’affichage. Finalement il y avait de quoi désaltérer les gosiers dans le flacon et personne ne s’est privé d’en boire. D’autant plus que le deuxième bloc du championnat se soldait ainsi par trois victoires pour deux défaites. Le break de quinze jours qui s’annonce devrait permettre une poursuite du travail collectif pour des Provençaux qui se déplaceront à Vannes le 19 novembre avant de recevoir Montauban le 26.

Michel EGEA

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site