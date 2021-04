Rugby Pro D2 - Face à Grenoble, c’est victoire impérative pour Provence Rugby

Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Face à Grenoble, c’est victoire impérative pour Provence (...)

Une 9e défaite consécutive enregistrée vendredi dernier à Colomiers (30-28) conjuguée aux victoire de Valence qui recevait Vannes et d’Angoulême en déplacement à Mont-de-Marsan a plongé un peu plus les Provençaux en enfer. Ils se retrouvent ainsi à deux points de la relégation et à 7 points de la dernière place.

Théo Belan, lucide en conférence de presse, pense que les bonnes performances passent par une meilleure maîtrise collective. (Photo Michel Egéa)

Une situation catastrophique pour un club qui ambitionnait de figurer au minimum en première partie de classement et qui s’était donné les moyens (3e budget de cette compétition) d’y parvenir. Pour Mauricio Reggiardo, recruté comme manager sportif mais surtout comme pompier de service, il convient désormais d’être le plus pragmatique possible tout en croisant les doigts. L’Argentin a tiré des enseignements du déplacement à Colomiers où les Noirs ont alterné le meilleur et le pire. Concernant le pire, les choses ont été mises à plat cette semaine, notamment en ce qui concerne les fautes que l’on peut éviter. « Mais j’ai vu aussi une équipe qui a su réagir et faire preuve de caractère, confiait le technicien en conférence de presse d’avant-match, mercredi. Ce n’avais pas été le cas face à Mont-de-Marsan une semaine auparavant. Je veux croire que les joueurs puiseront de la confiance dans cette réaction. » Et de rajouter, effectivement pragmatique : « En ce qui concerne la composition de l’équipe, une chose est certaines, ce sont les joueurs les plus en forme qui seront alignés face à Grenoble. »

« Gagner en maîtrise collective »

Grenoble où les Provençaux étaient allés glaner un point de bonus défensif il y a quelques semaines en s’inclinant 21-20 au terme d’un match où ils auraient pu l’emporter s’ils avaient eu la capacité de tuer le match au bon moment. Pour le centre Théo Belan : « Il sera impératif de faire preuve de maîtrise et de confiance collective dans les moments importants des matchs que nous allons être appelés à jouer. Nous avons bossé là-dessus cette semaine. Nous voulons gagner et nous nous sommes donnés les moyens en travaillant sur quelques points clés analysés en observant le jeu de nos adversaires. Au match aller nous avions perdu sur un manque de maîtrise, sur un dernier renvoi hasardeux… Tout au long de la semaine nous avons œuvré pour gagner en maîtrise et faire moins de fautes. » Ce travail portera-t-il ses fruits ? Réponse dans quelques heures.

Michel EGEA

Provence-Rugby vs Grenoble, ce vendredi 9 avril à 20h45 au stade Maurice

David et sur Canal+ sport.