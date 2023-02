Rugby Pro D2 - Forts de deux victoires consécutives, les Provençaux s’attaquent désormais à Agen

Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Forts de deux victoires consécutives, les Provençaux (...)

Le travail paye pour les Provençaux, notamment en touche, ici face à Nevers ce dernier vendredi, où ils ont gagné en précision et en assurance.(Photo M.E.)

C’est fait ! Vendredi soir dernier, les Aixois n’ont pas joué à « un coup je te vois, un coup je te vois pas »… Face à une équipe de Nevers qui avait effectué le déplacement pour ne pas faire dans la dentelle, les Noirs ont affiché un bel esprit collectif et ont tenu bon, livrant un combat assez rude avec succès puisque les visiteurs sont repartis bredouilles d’essais.

On le sait, la défense est un point fort provençal et nous en avons eu la preuve une nouvelle fois face à Nevers. Pour le reste, force est de constater que quelque chose a changé dans le jeu développé par Provence Rugby. Beaucoup moins de dégagements plus ou moins judicieux au pied mais une volonté de construire à la main… Alors, c’est vrai que d’envoyer du jeu de la sorte comporte plus de risques et peut générer un peu plus de fautes de main et de turnover, mais au bout du compte lorsque la victoire est au rendez-vous le risque a payé. Puis le spectacle est là, lui aussi, pour le plaisir des supporters.

En deux matchs, Provence Rugby est passé d’une place où on surveille ses arrières à une autre où on regarde vers l’avant ; à quatre points seulement du Graal qu’est la sixième position. Et c’est avec un moral à la hausse que les Provençaux ont remis le bleu de chauffe dès dimanche et se sont tournés vers Agen, un déplacement périlleux en perspective au pays des pruneaux pour le match du jeudi soir. Des Agenais qui, vendredi soir dernier, se sont payés le scalp (41-19) de Mont-de-Marsan certainement bien secoué après sa défaite à domicile face au collectif dirigé par Reggiardo. Autant dire que la tâche sera ardue dans l’optique d’enchaîner une troisième victoire consécutive ; mais désormais tout semble possible et en quittant Aix 24 heures avant la rencontre, les Noirs veulent mettre toutes les chances de leur côté.

Alors, une fois de plus, nous sommes tentés de leur dire chiche ! Chiche de revenir avec deux points ou plus glanés à proximité de la Garonne sur le terrain d’une équipe qui peut s’enorgueillir d’y avoir présenté le bouclier de Brennus à ses supporters à huit reprises entre 1930 et 1988.

Michel EGEA

S.U. Agen vs Provence Rugby, jeudi 16 février à 21 heures, stade Alfred-Armandie et sur "Canal+ Sport".