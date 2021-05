Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - La der de Provence Rugby à domicile

©Destimed

Maître de leur destin après la victoire obtenue à Rouen il y a deux semaines (21-26) les Provençaux seront-ils à la hauteur de cet ultime rendez-vous ? C’est à souhaiter car une victoire serait l’assurance d’un maintien en Pro D2 alors qu’une défaite, conjuguée à une victoire de Valence-Romans face à Nevers qui ne joue plus rien, obligerait les noirs à l’emporter à Aurillac, périlleux déplacement, au cours de la dernière journée pour se sauver.

Une équipe qui a su aller au combat

Une victoire sinon rien « Face à une équipe qui nous respecte et qui viendra nous défier au complet, affirmait Mauricio Reggiardo, le manager aixois en conférence de presse. Du match de Rouen, le coach a ramené le souvenir « d’une équipe qui a su aller au combat. » Une équipe sur laquelle l’Argentin veut pouvoir compter. Et les 23 qui seront sur la feuille, selon ses propres dires, seront ceux qui, à ses yeux, sont les meilleurs et les plus en forme actuellement.

Nul doute que le break studieux de deux semaines aura permis aux Provençaux de se refaire la cerise et d’accumuler de la confiance après une victoire en déplacement, la première depuis trop longtemps. Pour Charles Malet, c’est une réalité. Mais en conférence de presse, le troisième ligne aixois, lucide et froid, ne verse pas dans l’optimisme béat. « Il faudra se battre contre Montauban qui n’est pas une équipe facile à jouer. Aucun match n’est gagné d’avance. » Le combat, Malet, il connaît. Nul doute qu’il aura à cœur, ce vendredi soir, d’y aller de façon efficace. Comme l’ensemble d’une formation qui a plutôt belle allure (lire ci-dessous). Rendez-vous dans quelques heures…

Michel EGEA

Le XV de départ : Antoine Soave (1), Loick Jammes (2), Mohamed Loukia (3), Hans Nkinsi (4), Damien Lagrange (5), Bertrand Guiry (6), Grégory Annetta (7, cap.), Charles Malet (8), Adrien Bau (9), Nicolas Bezy (10), Thibaut Zambelli, Théo Belan (12), Charles Brousse (13), Andrzej Charlat (14), Florent Massip (15)

Les remplaçants : Lucas Martin (16), Mike Corbel (17), Jérôme Mondoulet (18), Tyrone Viiga (19), Dorian Bonnin (20), Ludovic Radosavljevic (21), Baptiste Delage (22), Thomas Vernet (23).

Provence-Rugby vs Montauban, à 19 heures, stade Maurice David, Jas de Bouffan à Aix-en-Provence.