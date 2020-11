Rugby Pro D2 - La réception de Biarritz : un test match pour Provence Rugby

Accueil >

Guillaume Piazzoli, au centre, vient de signer son premier contrat pro avec Provence Rugby et débutera la rencontre face à Biarritz ce soir. (Photo Morgan Mirocolo)

L’affiche aurait rempli le stade Maurice David… Mais c’est à huis clos que les Provençaux recevront les basques à Aix-en-Provence, ce jeudi soir à 20h45 devant les caméras de Canal+ Sport. Après la victoire obtenue dans les bourrasques vendredi dernier à Valence-Romans (13-14), les Provençaux enchaînent sur du très lourd avec la réception de Biarritz, un déplacement à Grenoble la semaine prochaine puis la réception de Béziers et un déplacement à Mont-de-Marsan avant les fêtes. « Prenons ce championnat match après match, assène Fabien Cibray, le manager provençal, et ne perdons pas d’énergie et de mental à nous projeter plus loin. En fait nous sommes au cœur d’un bloc de dix rencontres et il nous faut nous adapter à cet état de fait. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, mais il faut en tenir compte et aménager les entraînements pour éviter grosses fatigues et blessures. » Une chose est certaine, poursuit-il : « Nous sommes tous tournés vers cette opposition avec Biarritz avec la ferme intention de tout donner. On connaît les forces de nos adversaires, il ne faudra ni faire de complexe d’infériorité, ni faire preuve de ces temps de faiblesse passagère que nous rencontrons parfois… Face aux basques, ce serait dramatique. » Pour cet affrontement en forme de test-match, Fabien Cibray a convoqué un groupe solide et motivé *.

Piazzoli signe pour 3 ans

Au sein de ce groupe, il y aura Guillaume Piazzoli, troisième ligne, pensionnaire du centre de formation de Provence Rugby qui vient de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il devrait porter le maillot noir jusqu’en juin 2024. Originaire de Draguignan, il a effectué ses débuts chez les professionnels le 2 novembre 2018 sur la pelouse d’Aguilera à Biarritz. Après une année dernière où une blessure l’a tenu éloigné des terrains, depuis le début de cette saison 2020/2021, Piazzoli a compilé sept apparitions dont six titularisations. « Guillaume, c’est quelqu’un qui a beaucoup travaillé pour en arriver là. C’est par le travail qu’il a pu "se gagner" du temps de jeu cette saison. Il est devenu aujourd’hui un joueur précieux pour l’effectif. C’est un plaqueur-gratteur infatigable et on le découvre porteur de balle. Il reste beaucoup à développer chez ce joueur mais il a un bel avenir. Ce contrat arrive logiquement pour lui. C’est quelqu’un du club et c’est donc une excellente nouvelle pour tout le monde », confiait Fabien Cibray qui, ce soir, lui renouvelle sa confiance dès le coup d’envoi.

Michel EGEA

Provence-Ruby vs Biarritz Olympique, 20h45 à Aix-en-Provence ; en direct sur "Canal+sport"