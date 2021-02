Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Les Provençaux à Grenoble pour grappiller des points

Une semaine après une sortie manquée (30-7) à Vannes qui caracole en tête du championnat de Pro D2, Provence Rugby s’offre un deuxième aller vers Grenoble afin d’y disputer la rencontre de la 12e journée reportée depuis début décembre 2020 pour cause de neige abondante sur le stade des Alpes.

Grenoble vs Provence Rugby ce samedi 6 février à 19 heures (Photo archives Destimed/RP)

Après un début de saison un peu chaotique, les Grenoblois retrouvent du tonus et c’est une équipe solide qui sera opposée à des Aixois motivés qui se rendront dans l’Isère afin de faire un résultat. Car dans cette actuelle série de dix rencontres, dont une majorité face aux cadors du championnat, les Noirs ont besoin de points. « Mis à part Vannes en début de saison à Maurice David, nous n’avons pas encore battu d’équipe du top 6, constatait Fabien Cibray, le manager général, en conférence de presse d’avant match. Alors nous nous rendons à Grenoble avec l’intention d’y arriver. » A Vannes, les Provençaux avaient aligné une formation comptant de nombreux jeunes.

Les cadres retrouvent le terrain

A Grenoble, de nombreux cadres retrouveront le terrain. « Nous récupérons des joueurs importants qui sortent de longue blessure, indique Fabien Cibray. Pour nous c’est un peu comme si nous alignions de nouvelles recrues. Les gars sont frais physiquement et mentalement. C’est vraiment intéressant. » Pour le 2e ligne provençal Julien Le Devedec, les erreurs commises à Vannes ont été analysées. « Désormais il faut aller de l’avant. Nous avons travaillé depuis quelques jours pour nous rendre à Grenoble avec le maximum d’atouts. Personnellement je n’ai pas joué les deux dernières rencontres et j’ai hâte d’y être. » Dans cette série un peu folle de rencontres de haut-niveau, Provence Rugby n’est pas épargné puisque dès jeudi soir prochain, ce sera un déplacement à Biarritz. Bonjour les cadences infernales !

Michel EGEA

Grenoble vs Provence Rugby, samedi 6 février à 19 heures en direct sur

Canal+ Sport

Le XV de départ. Mike Corbel (1), Hikairo Forbes (2), Yohan Montes (3), Julien Le Devedec (4), Damien Lagrange (5), Grégory Anetta (6), Guillaume Piazzoli (7), Charles Malet (8), Ludovic Radosavljevic (9), Nicolas Bezy (10), Thibault Zambelli (11), Théo Belan (12), Charles Brousse (13), Thomas Guigon (14), Florent Massip (15).

Les remplaçants. J. Laget (16), T. Vernet (17), J. Mondoulet (18), T. Viiga (19), A. Bau (20), A. Charlat (21), J. Burotu (22), M. Loukia (23).