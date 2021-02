Accueil > Sports > Rugby Pro D2- Les Provençaux au pays Basque pour faire un coup

Décidément cette saison, grandement perturbée par la pandémie, aura été à nulle autre pareille. Et c’est lundi soir à 20h30 que les Provençaux affronteront Biarritz au parc des sports Aguiléra.

Fabien Cibray manager de Provence Rugby ©Michel Egéa

Une rencontre qui aurait dû se jouer cette semaine, jeudi soir, en ouverture de la 19e journée de Pro D2 mais qui a été ainsi décalée car deux des piliers du BO ayant participé à une rencontre Géorgie-Russie sont tenus à l’isolement à leur retour en France… Pour le manager aixois Fabien Cibray et ses troupes, ce déplacement (en avion) au pays Basque sera une nouvelle occasion de décrocher une victoire chez un « gros » du championnat. Ce fut presque le cas la semaine dernière avec une défaite sur le fil (21-20) à Grenoble où les Noirs auraient mérité de l’emporter. C’était sans compter quelques erreurs fatales qui n’ont permis que de ramener le point de bonus défensif. « Y’en a marre de dire que l’on joue bien et de rentrer frustrés à la maison », confiait Fabien Cibray en conférence de presse d’avant-match vendredi à la mi-journée.

Des atouts sur lesquels ils miseront pour faire un coup à Biarritz

Alors, une nouvelle fois, les Provençaux ont remis le bleu de chauffe pour soigner ces petits détails qui laissent à désirer. Pour Bertrand Guiry, le troisième ligne, « Il a fallu s’adapter à ce report de match car ce n’est jamais simple de se préparer mentalement à jouer le jeudi et d’apprendre le mardi soir que la rencontre est reportée de quatre jours. Mais ça ne change pas grand chose et nous nous sommes adaptés. » Pour faire face à la force de frappe biarrote, les Provençaux pourront compter sur leur esprit d’équipe mais, surtout, sur ce jeu qu’ils développent depuis quelques matchs avec une défense solide, de la percussion et une rapidité d’exécution. Des atouts sur lesquels ils miseront pour faire un coup à Biarritz devant les caméras de Canal+. Début de la rencontre à 20h30.

C’est le temps des recrutements

Provence Rugby vient d’officialiser les signatures d’Enzo Selponi (Grenoble), David Lolohea (Nevers) et Jérôme Dufour (Aurillac) pour la saison prochaine. Trois joueurs cadres de leurs clubs actuels et, chacun à leur poste, acteurs majeurs du championnat de Pro D2.

Selponi l’expérimenté

Âgé de 27 ans, Enzo Selponi, qui évolue actuellement sous les couleurs de Grenoble, s’engage pour trois ans à compter de la saison prochaine et sera donc lié au club jusqu’en juin 2024. Formé à Montpellier avant de partir pour Perpignan pendant quatre saisons, il est un numéro 10 de talent qui compte à son actif une centaine de matchs de Pro D2 et une trentaine de Top 14. C’est un joueur complet, capable de faire des différences individuelles par ses courses et ses appuis.

Lolohea le perforateur

David Lolohea s’engage pour deux saisons. Pilier polyvalent, pouvant évoluer indifféremment à gauche ou à droite, Lolohea est doté d’un gabarit surdimensionné (1m93/135 kg) et sait tirer profit de ces prédispositions physiques. Celles-ci lui permettent aujourd’hui de présenter des aptitudes très intéressantes dans le domaine du duel, offensif ou défensif. Perforateur, l’Australien d’origine tongienne, qui a connu le Super Rugby avec les Waratahs, est un porteur de balle qui sait mettre toute son équipe dans l’avancée. Il est, par ailleurs, un grand ami de Tyrone Viiga, ce qui facilitera forcément son adaptation au sein de sa nouvelle équipe.

Dufour le plaqueur

Pour Jérôme Dufour, joueur cadre du Stade Aurillacois, c’est un retour dans sa région d’origine. Ce deuxième ligne combattant a débuté le rugby au SMUC de Marseille avant d’évoluer une saison sous les couleurs du Stade Phocéen puis à Provence Rugby. Passé ensuite par Bourg-en-Bresse ou Albi, il est l’un des joueurs les plus actifs du championnat de Pro D2. Omniprésent dans les rucks, habile dans les airs et meilleur plaqueur du championnat, Jérôme Dufour a aussi développé des qualités de porteur de balle en même temps qu’il s’est imposé en Pro D2 avec Aurillac. Il apportera son tempérament de battant et sa détermination à défendre le maillot provençal. Il s’engage pour deux saisons.

Par ailleurs, selon une information de notre confrère Steven Imbert de « La Provence des sports » à Aix, l’ailier de Vannes, Kevin Bly, révélation de la saison, devrait lui aussi rejoindre l’effectif provençal la saison prochaine.

Michel EGEA