Rugby Pro D2. Pour Provence Rugby, la victoire sans le jeu

Après la défaite au Pays basque (20-8) la semaine dernière, les Provençaux devaient relever la tête à domicile vendredi lors de la réception de Carcassonne. Une victoire 23-6 est venue sanctionner la rencontre offrant l‘opportunité aux Aixois de demeurer au contact du sextuor de tête, ce qui est le plus important, mais en restant bien loin de la manière et du beau jeu.

44e minute : German Kessler a le ballon en main et va marquer un deuxième essai capital pour Provence Rugby. (Capture d’écran Canal+)

Si les tournants existent dans une rencontre sportive, l’essai vendangé par Marty dans les arrêts de jeu de la première période en est un. Le Carcassonnais n’avait plus qu’à aller planter le ballon dans l’en-but aixois deux mètres plus loin mais l’en-avant fatal ne lui a pas permis de le faire et les Noirs sont rentrés au vestiaire en menant 10-6.

Et tout comme en première période les Provençaux sont ensuite rentrés sur le terrain pour faire la différence avec un essai de Kessler à la 44e minute pour mener 17-6 après la transformation de Selponi. Un copié-collé de la première période où Mallet avait marqué et Selponi transformé à la 3e minute. Et entre temps ? Hormis un festival de pénalités (19 contre Aix et 13 contre Carcassonne), un jeu offensif aux abonnés absents, une défense plutôt opérationnelle et des audois dominateurs mais n’arrivant pas à concrétiser cette domination, pas grand chose d’autre.

Bref, pas vraiment de quoi se réjouir au terme d’une rencontre où les quatre points de la victoire sont la seule satisfaction comptable, les provençaux ayant été incapables d’inscrire un troisième essai synonyme de bonus offensif et les visiteurs dans l’incapacité, eux aussi, de glaner le bonus défensif malgré leur domination dans le jeu. Au passage signalons que, entre-autres, la mêlée aixoise a encore été déficiente et que tout le travail effectué depuis des semaines pour éviter les fautes (dans le jeu ou personnelles) ne semble pas avoir été très efficace ; dans les interviews d’après match, Bilel Taieb et Stéphane Glas n’en disconvenaient pas !

« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage », dit le proverbe… Place désormais à la réception de Rouen, dans une semaine, en espérant cette fois-ci une victoire avec la manière, histoire d’atténuer les morsures de l’hiver qui piquent encore plus fort lorsque le spectacle est aux abonnés absents.

Michel EGEA

Provence Rugby vs Rouen Normandie Rugby, vendredi 9 décembre à 19h30, stade Maurice David. Plus d’info : provencerugby.com