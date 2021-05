Rugby Pro D2. Provence Rugby bat Montauban (36-13) et évite le pire au terme d’une saison gâchée

Accueil > Sports > Rugby Pro D2. Provence Rugby bat Montauban (36-13) et évite le pire au terme (...)

Face à Montauban, comme au cours des dernières sorties, la touche noire a été des plus performantes. (Photo Michel Egéa)

C’était en quelque sorte le match de la dernière chance. Pour les Aixois il fallait l’emporter à tout prix afin d’éviter une ultime journée qui aurait pu être catastrophique avec un déplacement à Aurillac. Une victoire et cinq points plus tard, le club tout entier est soulagé, les Noirs étant assurés de terminer au plus mal à la 14e place, aux portes d’une relégation à laquelle n’ont pas échappé les hommes de Soyaux-Angoulême qui seront rejoints la semaine prochaine soit par Aurillac soit par Valence-Romans. Autant dire qu’aller chercher une victoire dans le Cantal était pour le moins périlleux pour les Provençaux… « C’est bien pour le club tout entier, soulignait Mauricio Reggiardo à l’issue de la rencontre. Les joueurs ont su mettre l’engagement qu’il fallait en faisant preuve d’un bel esprit de conquête. » Même son de cloche chez le capitaine du soir, Gregory Annetta, visiblement soulagé, tout comme Adrien Bau, au moment de se présenter face à la presse.

Des questions à l’issue d’une triste saison

Inutile, dès lors, d’épiloguer sur cette victoire obtenue face à une formation montalbanaise qui ne jouait plus rien et qui fut un bon sparring partner. Mais cette saison a des gros airs de gâchis pour un club qui avait pour ambition de jouer la première partie du tableau, voire la qualification. A l’heure du bilan, il faudra analyser tout cela et trouver une réponse à la question « comment perdre 10 matchs d’affilée alors qu’on est à la sixième place du championnat ? » Lacunes d’encadrement, investissement à géométrie variable des uns et des autres, qualité de la préparation physique d’avant saison… Sans oublier ce satané virus qui est venu perturber bien des organismes et bien des esprits. Nul doute que Denis Philipon et ses collaborateurs tenteront d’y répondre, un Président qui, il y a deux ans, bouleversait son staff sportif en évinçant le manager canadien Jamie Cudmore et en confiant les clés de la maison à Fabien Cibray.

Le pompier de service est Argentin

Et pour éviter une piteuse relégation en Fédérale, c’est à Mauricio Reggiardo que l’on a demandé, il y a quelques semaines, de jouer les pompiers de service. Tâche dont l’Argentin s’est parfaitement acquitté en remotivant les joueurs et en faisant preuve de psychologie nécessaire à l’heure où le bateau coulait. Il fallait être efficace, ne pas vouloir tout bouleverser dans le jeu mais donner les bonnes consignes au bon moment et faire passer les bons messages lorsque c’était nécessaire. « Ce soir c’est le club tout entier qui s’est sauvé, ce n’est pas moi qui l’ai sauvé… » Modeste et calme le manager se tourne vers l’avenir. Il devrait bénéficier de la confiance de la direction du club afin de poursuivre son travail à Aix-en-Provence.

Reggiardo et Nkinsi, les meilleurs arrivent les derniers

Vraisemblablement Mauricio Reggiardo sera appelé à travailler avec le staff de cette fin de saison à en croire Denis Philipon qui répondait à une question de notre confrère de La Provence Steven Imbert. Nul doute que l’Argentin aura alors la possibilité d’aller plus loin qu’un management psychologique mais qu’il mettra aussi toute son expérience dans la progression physique et technique des Noirs. Au terme de cette saison, force est de reconnaître que les deux meilleures recrues pour Provence Rugby sont les derniers arrivés, Mauricio Reggiardo et le deuxième ligne Hans Nkinsi qui a apporté toute sa solidité au collectif pour les dernières rencontres capitales de la saison. Et les deux devraient peser la saison prochaine… La suite nous dira si c’est tant mieux !

Michel EGEA