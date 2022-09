Rugby Pro D2. Provence-Rugby : des progrès mais peut mieux faire…

Accueil > Sports > Rugby Pro D2. Provence-Rugby : des progrès mais peut mieux (...)

Les noirs ont été plus solides en mêlée que lors des trois premières rencontres. (Photo ME)

Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse… Une chose est certaine, le match de vendredi dernier ne restera pas dans les annales de la Pro D2 ; mais avec cinq points engrangés, l’essentiel est fait pour les Provençaux. Et comme pour des écoliers, sur leur bulletin de notes, l’instituteur a écrit « en progrès, mais peut mieux faire ».

Des progrès il y en a ; à commencer par les touches et les mêlées génératrices de moins de fautes que les fois précédentes. A croire que les cours du soir portent leurs fruits ! La défense fut plutôt efficace et l’engagement intermittent. « Avant le match nous étions crispés », confiait le manager général en conférence de presse d’après match. La crispation peut avoir du bon au regard des dix premières minutes de la rencontre au cours desquelles les Provençaux ont bousculé leurs adversaires du soir pour mener 12 à 0 après 7 minutes de jeu. Cela s’est calmé par la suite avant un nouveau temps fort en fin de première période et les essais de Ruru (23e) et de Tagi (35e). 26 à 3 à la mi-temps, bonus en vue avec 4 essais, on se disait que la deuxième partie du match allait être consacrée au beau jeu et au plaisir. Que nenni ! Entre la 44e et la 67e, à coup de coups de pied de pénalité réussis (4), Angoulême grignotait son retard et affichait un 12-0. Les Noirs revenaient alors à la marque avec trois pénalités réussies pour finalement l’emporter avec vingt points d’avance. Le job était fait et les Aixois avaient le bon goût de triompher modestement.

Cette victoire, acquise devant un adversaire plus physique qu’inspiré tactiquement, est bonne à prendre et peut redonner confiance aux Provençaux qui vont enchaîner les promus puisqu’ils se rendent à Massy vendredi prochain pour mettre un point final à un premier bloc pour le moins délicat. Un déplacement qui devrait être effectué avec la ferme intention de rattraper en Ile de France le retard généré par la défaite de la première journée à domicile face à Agen. C’est, en tous cas, la volonté affirmée de Mauricio Reggiardo. Souhaitons qu’elle soit partagée par tout le monde sur le terrain.

Michel EGEA