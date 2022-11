Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Provence Rugby prend l’eau à Biarritz

Les Noirs n’ont rien pu faire au pays basque. (Capture d’écran Canal+)

Certes les Provençaux pointent en 8e place avec 26 points dans ce championnat étrange où Oyonnax a déjà pris la poudre d’escampette. Ils sont même 6e dans ce fameux classement britannique avec bonus qui est souvent cité par le staff en référence, mais quel que soit le classement évoqué, au bout du compte il est difficile de trouver un quelconque plaisir à assister à de tels spectacles.

Et vendredi soir les Provençaux n’étaient pas les seuls dans le panier, car les biarrots, même vainqueurs, n’ont pas montré grand chose eux aussi. De quoi donner mal au cœur en se souvenant des grandes heures d’Aguiléra et d’Anoeta, à San Sebastian, où les Basques brillaient en championnat de France et en coupe d’Europe. Grandeur et décadence… Pour les Aixois, désormais, c’est Carcassonne qui s’annonce à Maurice David. Des Audois à la santé précaire qui ont signé une performance jeudi dernier en disposant d’Agen (21-20). Nul doute que ce résultat a dû les regonfler à la veille de venir du côté du cours Mirabeau.

Michel EGEA

Provence-Rugby vs Carcassonne, vendredi 2 décembre à 19h30 stade Maurice David. Plus d’info provencerugby.com