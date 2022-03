Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Provence Rugby veut enchaîner à domicile

Une semaine après une victoire significative à Aix-en-Provence face à Bayonne, les Provençaux retrouvent leur pelouse synthétique ce jeudi 10 mars. Ils accueillent Aurillac, une formation solide, puissante et difficile à manier.

Mauricio Reggiardo, le manager général de provence Rugby (Photo capture d’écran)

Pour les Noirs, comme pour bien d’autres équipes de rugby à tous les niveaux, enchaîner deux victoires à domicile est toujours une tâche ardue. « Nous avons pris le temps de savourer la victoire, confiait Mauricio Reggiardo, le manager général, en conférence de presse d’avant-match, mais dès dimanche nous avons repris le travail. Nous connaissons les points forts de nos adversaires et nous savons qu’il faudra faire preuve d’humilité et de combativité pour l’emporter à nouveau. Mais les joueurs savent ce qu’ils ont à faire s’ils veulent revivre les mêmes émotions que la semaine dernière. »

Pour cette dernière rencontre avant quelques jours de vacances, le coach argentin pourra compter sur un collectif à peu près au complet. Charles Malet est l’un des hommes forts de cette équipe. Souvent appelé à porter le brassard de capitaine, il est aussi l’un des cadres dont la mission est de motiver ses coéquipiers. « Cette semaine nous avons tout fait pour poursuivre sur l’impulsion de la victoire face à Bayonne. Nous avons parlé, mais c’est surtout sur le terrain que je dois être un leader et être le premier à aller au combat. Jeudi dernier, il y a eu un déclic, tant au niveau de l’engagement que du respect de la discipline. Le résultat positif enregistré à cette occasion doit nous motiver et nous avons travaillé en ce sens cette semaine. » Ce travail payera-t-il ? Réponse dans quelques heures…

Michel EGEA

Provence Rugby vs Stade Aurillacois Cantal-Auvergne, jeudi 10 mars à 20 heures, stade Maurice David, Jas de Bouffan, à Aix-en-Provence - Plus d’info et réservations provencerugby.com