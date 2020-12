Rugby Pro D2 - Terrain glissant pour Provence Rugby à Grenoble

Accueil >

Le Président Denis Philipon était tout sourire aux côtés de Charles Malet à la signature de sa prolongation de contrat. © Provence-Rugby

Fabien Cibray et Romain Sola ont été questionnés sur la capacité des Provençaux à aller faire un coup chez des Grenoblois qui ont eu un départ de championnat chaotique. Pour Romain Sola : « Il ne faut pas se fier aux apparences. Grenoble c’est très costaud et nous irons là-bas pour mettre en place le jeu travaillé au long de la semaine. Il faudra cependant s’adapter à des conditions climatiques qui risquent d’être délicates… » Après le mistral à Valence, la neige à Grenoble ? Fabien Cibray, lui, est conscient de la valeur des alpins. « Il ne faut pas oublier qu’ils ont été durement touchés par la Covid et qu’ils ont du retard à l’allumage. Mais malgré tout ils gagnent à domicile ; difficilement mais ils gagnent et là ils enregistrent l’entrée de plusieurs joueurs cadres. Je sais qu’ils vont vouloir nous prendre à la gorge d’entrée et ne nous laisser aucun espoir. Il faudra être très solides et présents dès le début de la rencontre pour gagner la ligne davantage. » Discipline, conquête et occupation devraient être les trois axes développés par Provence Rugby qui reste, rappelons-le, sur un excellent match nul face à Biarritz (16-16) la semaine dernière.

Biens calés à la sixième place, les Noirs peuvent avoir de l’ambition.

Reste à savoir s’ils entreront sur le terrain comme le docteur Jekill avec l’esprit qui les animait face à Vannes, Carcassonne et même Biarritz ou comme mister Hyde, de sortie face à Colomiers ou à Montauban… Quoi qu’il en soit, c’est une équipe avec un fort turn-over (lire ci dessous) qui a été concoctée par le staff sportif avec de nombreux jeunes tant dans le XV de départ qu’au sein des remplaçants. « Les matchs s’accumulent, confie Fabien Cibray. Il faut tenir compte de la fatigue et composer avec la totalité de l’effectif. Il nous reste encore trois rencontres à disputer d’ici la fin de l’année. Il faut nous donner les moyens d’obtenir un maximum de résultats positifs. »

Charles Malet prolonge

Mercredi, Charles Malet a prolongé de deux saisons son contrat avec Provence Rugby. Atout majeur de ce début de saison, il a disputé dix rencontres pour les Noirs depuis l’entame de cet exercice, toutes comme titulaires. Joueur le plus utilisé par Fabien Cibray et son staff, le troisième-ligne provençal s’illustre parmi de nombreux classements individuels en Pro D2 : meilleur porteur de balle, joueur réussissant le plus de offloads, il est aussi le deuxième joueur "cassant" le plus de plaquages adverses. Arrivé au club à l’été 2017 en provenance de Mont-de-Marsan, le troisième-ligne totalise 54 rencontres sous le maillot Noir pour 14 essais inscrits. Avec Charles Brousse, Mohamed Loukia, Romain Sola, Thibaut Zambelli, Jérome Mondoulet et Florent Massip, il fait partie des sept joueurs ayant permis au club de remonter en Pro D2 en 2018. Pour Fabien Cibray : « Il est un joueur important, l’un des joueurs majeurs chez nous. Sur le plan sportif, mais aussi humain, c’est une très bonne choses que de pouvoir compter sur lui pour les deux prochaines saisons. Il a connu beaucoup de choses ici et c’est important pour la continuité du projet. »

Michel EGEA

FC Grenoble vs Provence Rugby à 20 heures vendredi 4 décembre.