Rugby Pro D2. Trois défaites, deux points : il y a urgence pour les Provençaux

Après avoir subi à domicile la loi d’Agen (17-19) et s’être inclinée à Aurillac (22-13) et à Colomiers (17-16), Provence Rugby pointe, avec deux points de bonus défensif, en avant dernière position au championnat. Voilà qui fait désordre pour un prétendant aux phases finales de Pro D2 ; prétendant qui doit impérativement se reprendre lors de la réception de Soyaux-Angoulême.

Rémy Ladauge jeudi en fin de matinée en conférence de presse d’avant-match. (Photo M.E).

« Angoulême arrive chez nous sans pression particulière. C’est une équipe joueuse, dynamique qui ne viendra pas pour faire de la figuration ». Rémy Ladauge qui a intégré le staff technique aixois à l’automne 2021, connaît bien les angoumoisins. Il fut entraîneur du SA XV pendant trois ans entre 2016 et 2019. « Autant dire, poursuit le technicien, qu’il faudra être en place dans notre jeu pour l’emporter. »

Être en place dans le jeu, maîtriser son engagement pour éviter d’accumuler les fautes qui ont plombé les trois premières rencontres de la saison : c’est encore ce qui a présidé aux entraînement des Noirs cette semaine. « A l’intersaison nous avons changé une partie de l’effectif et du staff technique, reconnaît Rémy Ladauge, et retrouver la qualité de jeu qui était la nôtre en fin de saison dernière tant au niveau individuel que collectif prend plus de temps que prévu. »

On ne change pas une équipe qui gagne : l’adage est connu dans le milieu sportif et on peut se poser la question de savoir si les chamboulements intervenus ces derniers mois au sein de l’effectif étaient nécessaires au regard d’une prometteuse deuxième partie de saison 2021/2022 qui avait vu les Noirs échouer aux portes des phases finales. De quoi transformer Provence Rugby en Sisyphe avec l’obligation, d’une année sur l’autre, de remettre en place des fondamentaux qui étaient acquis quelques mois auparavant. Pour illustrer ce propos, il suffit d’écouter le néo-Z Peter Betham qui reconnaissait jeudi, en conférence de presse d’avant-match, « Nous manquons de cohésion entre nous… » Ce qui est dit, est dit.

Une fois les constats posés sur la pelouse, un remake de « Retour vers le futur » étant impossible, c’est vers l’avenir qu’il faut se tourner et vers cette réception de Soyaux-Angoulême. « Toute la semaine nous avons travaillé sur les points négatifs des dernières rencontres ? Nous avons mené des entraînements collectifs, certes, mais aussi des entretiens individuels pour bien cadrer les choses… » Et Rémy Ladauge de poursuivre : « Il est impératif de trouver un juste milieu… » Pour l’entraîneur de la défense, le déplacement à Colomiers fut « un match studieux » pour les Provençaux, au-delà de « trop de fautes, notamment de plaquages hauts ».

Désormais mis une fois de plus devant leurs responsabilités, les joueurs ont la clé du match. Du turn-over est attendu pour l’effectif réuni par le staff technique (à découvrir sur le site provencerugby.com) mais comme nous le confiait Rémy Ladauge, ni Guillaume Piazzoli (blessé) ni Flo Massip (choix) ne devraient figurer sur la feuille de match. Si pour le premier la décision est dictée par des raisons imparables, pour le « 15 » emblématique des Noirs dont on connaît les qualités au pied, des questions commencent à se poser avec ce qui s’annonce comme un troisième match sans sa présence… A suivre.

Michel EGEA

Provence Rugby vs Soyaux Angoulême XV ce vendredi 15 septembre à 19h30 au stade Maurice David.